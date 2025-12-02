Algímia d'Alfara: Siete años y casi un millón de euros en la red de saneamiento

Algímia d'Alfara ha subsanado casi en su totalidad la red de saneamiento municipal. Un cometido que lleva realizándose desde hace más de siete años y en el que se ha invertido cerca del millón de euros, tal y como ha ido contando Levante-EMV. La última reparación acaba de finalizar y ha contado con una subvención de la Diputació de 100.000 euros, con la que se ha intervenido en los principales colectores. "Se ha reparado el de la parte más baja, en la zona del carrer de Torres Torres y también en el de la parte alta en el carrer de la Verge", explicaba el alcalde, Ernet Buralla.

Actuaciones en la red de saneamiento. / LEVANTE-EMV

30% del agua

Sin embargo, la renovación del ciclo integral del agua sigue por acabar ya que, según el primer edil, tan solo se ha cometido de este ambicioso proyecto el 30%, "todavía queda mucho por hacer", afirmaba. Por eso insiste en que " venga quien venga, tiene que continuar con esta línea de trabajo", reflexionaba, pensando ya en las próximas elecciones. "El objetivo tiene que seguir siendo cambiar la red de saneamiento de todo el pueblo, hasta ahora hemos actuado en los puntos conflictivos", adelantaba.

El alcalde contaba que se han reparado los tramos y conexiones que estaban en mal estado, se ha instalado nueva conducción en las zonas donde era inexistente. Ahora, el siguiente paso, una vez mejorada y subsanados los problemas, hay que ampliarla, generando partes con nuevas canalizaciones para poder aliviar la red existente, que está saturada en algunas zonas, según explicaba Buralla.