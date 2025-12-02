El Consell tumba un nuevo intento de segregación en Sagunt

La Generalitat Valenciana ha rechazado la solicitud de Los Monasterios, respaldada por la mayoría de los vecinos y el Ayuntamiento de Puçol, para que 382.000 metros cuadrados de esta urbanización que pertenecen a Sagunt se agreguen a la localidad de l'Horta Nord. Según el expediente incoado por la dirección general de Administración Local, convertido en decreto con la firma de Carlos Mazón en una de sus últimas resoluciones como president, los promotores de esta segregación no han acreditado que se den las condiciones legales contempladas en la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

El recorrido administrativo de este expediente de alteración parcial de ambos términos municipales se inició hace más de cinco años y aceleró en septiembre de 2023 con su aprobación definitiva por parte del pleno de Puçol a iniciativa de la comunidad de propietarios de este núcleo poblacional, que cuenta en su conjunto con unas 450 viviendas unifamiliares de lujo, de las que cerca de 190 fincas se encuentran en la zona en conflicto.

Apoyo ciudadano

Con la postura siempre contraria del Ayuntamiento de Sagunt, el expediente fue quemando etapas hasta que el departamento autonómico ha desmontado los argumentos defendidos por los promotores del expediente. Antes de plantear los motivos del rechazo, la resolución admite que el procedimiento ha seguido los cauces legales y cuenta con el apoyo de la mayoría de la población empadronada en la zona que se pretendía segregar, al contar con la firma de 108 de los 215 residentes.

La petición cuenta con el apoyo mayoritario del vecindario, pero no cumple los requisitos legales

También revela un informe de la Diputació de València que no pone pegas a la alteración de los términos municipales al no afectar los intereses provinciales, así como un posicionamiento contrario del consejo técnico de Delimitación Territorial, del que el decreto firmado por Mazón no da más detalles.

Límites definidos

Sobre el fondo de la solicitud de Los Monasterios y el Ayuntamiento de Puçol, la dirección general de Administración Local no admite la alegada confusión de núcleos de población a consecuencia del desarrollo urbanístico. Pese a reconocer que se trata de una única trama edificatoria consolidada sin diferencias en la configuración urbana entre los 1,4 millones de metros cuadrados que recaen en la localidad de l'Horta Nord y los 382.000 metros cuadrados de Sagunt, el dictamen concluye que su desarrollo inicial hace 40 años "definió claramente los elementos de la estructura general de ordenación urbana", que fueron aprobados "por las dos administraciones locales y en última instancia por la Generalitat".

De esta forma, "el trazado de las líneas límite, -entre ambos términos municipales, se estableció- sin que se genere incertidumbre sobre la pertenencia de un territorio a una localidad u otra".

Servicios públicos deficientes

El principal motivo que impulsa este expediente de segregación son las quejas sobre las deficiencias en las prestaciones de los servicios públicos, como el mantenimiento de viales y jardines o el alumbrado público, que son competencia del Ayuntamiento de Sagunt, reclamaciones que han encontrado respaldo en la mayoría de sentencias.

Una vista de la urbanización Los Monasterios. / Daniel Tortajada

Sin embargo, el organismo dependiente de Presidencia considera que "la posible disfuncionalidad puede ser atendida a través de las fórmulas previstas en la legislación. El recurso a un medio de tanta trascendencia como la alteración de términos municipales supone una aplicación desproporcionada de la ley para solucionar lo que no son más que incidentes normales y habituales en la prestación de los servicios municipales en cualquier municipio".

Sin interés público

La tercera razón para denegar la solicitud es que los promotores no han acreditado que responda al interés público autonómico, uno de los requisitos que marca la normativa. Y es que "no se puede hacer prevalecer la visión e interpretación efectuada por uno solo de los ayuntamientos, sino de las dos partes".

Próximos pasos

Esta denegación abre para los representantes de la urbanización Los Monasterios sendos plazos de un mes para la presentación de un recurso de reposición ante el Consell y de dos meses para la interposición de un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El Ayuntamiento de Puçol, por su parte, también tiene la posibilidad de acudir a los tribunales, aunque previamente deberá requerir la anulación del decreto que rechaza la segregación de estos 382.000 metros cuadrados.