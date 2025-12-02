Los estudiantes de la democracia en Sagunt celebran sus 50 años
Cerca de 150 alumnos y alumnas de cinco colegios de Sagunt ( CEIP Montíber, Ausiàs March, Romeu, Cronista Chabret y La Fundación Educativa Santo Domingo) celebraron este fin de semana su 50 aniversario como «Estudiantes de la Democracia», todos de la quinta del 75, aquellos que nacieron ya sin dictadura.
La celebración tuvo lugar en un restaurante de la comarca, donde se vivió una jornada de convivencia entre estudiantes de distintos centros educativos, que recibieron clase en una misma época en el comienzo de la transición.
Reencuentro
El evento comenzaba con una bienvenida en la que se recordaba la celebración anterior cuando cumplieron cuatro décadas, momento en el que se reencontraron por primera vez. También se hizo mención a casi el año que llevan gestando esta cita. "No es nada fácil juntar a tanta gente. Muchos ya no viven aquí, están en otras comunidades e incluso fuera de España. La localización es lo que más ha costado", explicaban a Levante-EMV. "Pero ha valido la pena, a muchos compañeros no los veíamos desde hacía mucho tiempo y ha sido una alegría reencontrarnos".
La comida aseguran que estuvo llena de anécdotas y de recuerdos. "Lo pasamos muy bien y ha sentado las bases para un tercer encuentro", terminaban.
