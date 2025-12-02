Las fallas de Especial de Sagunt dan a conocer sus monumentos

Las Fallas de sección Especial de la Federación Junta Fallera de Sagunt (Plaça Rodrigo, El Palleter, La Victòria, La Marina, Eduardo Merello y La Palmereta), presentaron este domingo sus bocetos, con los que desvelaron los monumentos que plantarán este mes de marzo.

El acto, que se celebró en el Teatro de Begoña, estuvo amenizado por danses valencianes y un espectáculo de fuegos artificiales en la misma Plaza del Sol, como aperitivo a la presentación.

El evento contó con la alcaldesa por delegación, María José Carrera y la edil Nuria Carbó, las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Ana Martínez y Noa Barea, además de sus Cortes de honor, el presidente ejecutivo, Hugo More y el Vicepresidente de Deporte, Héctor Martínez, así como de los representantes de las comisiones protagonistas.

Respecto a los monumentos, sumaron la explicación de sus artistas, que no faltaron a la cita, excepto los de la AC Falla La Marina por cuestiones de agenda.

Plaça Rodrigo, que se coronó el año pasado como la mejor falla de Sagunt, ha apostado otra vez por Erik Martínez, 10 años plantándoles, mientras que la infantil será obra de Toni Verdugo.

Novedad

El Palleter, que este año se alza como la falla más cara (53.000 euros), se decanta por un artista nuevo, Josemi Gasent, mientras que el autor de la infantil es Manolo Rubio, actual ganador de la sección Especial de las Hogueras de Alicante.

La Victòria, mejor falla infantil de Sagunt 2025, repite con Vicente Gomar, con el monumento de mayor presupuesto (20.000 euros). En cuanto a la falla grande, Carlos Carsí es el elegido.

La Marina vuelve a plantar con Mario Gual, mientras que para la infantil, será Gabriel Escalera. Una situación similar es la de Eduardo Merello, que abre las puertas de nuevo a Xesco Gil.

Por último, La Palmereta opta por David Ojeda para la infantil, con un presupuesto de 18.000 euros.