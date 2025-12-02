Faura declara a Carlos Mazón "persona non grata"

El pleno del Ayuntamiento de Faura ha declarado a Carlos Mazón y a Susana Camarero "personas non gratas" en el municipio. La propuesta, que fue presentada por Junts per Faura, contó con los votos favorables del Grupo Socialista y la oposición del Partido Popular. Este es el segundo ayuntamiento del Camp de Morvedre en aprobar este tipo de declaración, el primero fue Canet a propuesta de Compromís que contó con el apoyo de los dos socios de gobierno de PSPV-PSOE y Vecinos de la Playa, más Esquerra Unida.

Moción

El portavoz de Junts por Faura, Domènec Garcia, justificó la moción afirmando que «es inadmisible que una persona con el cargo público que ostentaba Carlos Mazón cambie tantas veces de versión y diga tal cantidad de mentiras sobre una tragedia tan grave como la que ocurrió hace un año al País Valencià. Mazón tiene que dar explicaciones ante la justicia y asumir la responsabilidad por los hechos que ha provocado. El pueblo valenciano no merece estos gobernantes.» Garcia también señaló que «PP y Vox tienen que convocar elecciones inmediatamente. Han protegido y amparado Mazón durante un año, tolerando sus mentiras. Son cómplices, y cada nueva información confirma que todos tienen las manos manchadas de sangre. Los valencianos, y especialmente los familiares de las víctimas, merecemos que nuestras instituciones recuperan la dignidad y la decencia que PP y Vox han arrebatado.»

La propuesta quedó finalmente aprobada y, en consecuencia, tanto Mazón como Camarero fueron declarados "personas non gratas" en el municipio.

Solidaridad

Para concluir, Garcia recordó que «Faura demostró un alto grado de solidaridad con los afectados desde el primer momento de la catástrofe, habilitando un banco de alimentos y organizando concentraciones de apoyo. Ahora, desde Junts per Faura, considerábamos necesario reforzar esta posición con una declaración institucional que contrarrestara las mentiras de Mazón y del Consejo del PP y Vox. La única salida digna que los queda es pedir perdón a las familias y convocar inmediatamente elecciones".