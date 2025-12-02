Media docena de jóvenes de Morvedre recibe una ayuda para comprarse una vivienda

Media docena de jóvenes menores de 35 años del Camp de Morvedre ha sido beneficiada con una ayuda de la Generalitat para la adquisición de una vivienda. El montante para cada uno de ellos es de 10.800 euros, que deberán destinar a la compra de su primera residencia a un precio inferior a los 120.000 euros y en una localidad valenciana de menos de 10.000 habitantes.

Estos son algunos de los varios requisitos de esta convocatoria, a los que no han podido ajustarse otros jóvenes de Sagunt, Benifairó de les Valls, Estivella, Quart de les Valls y Benavites, que también presentaron la solicitud para obtener este empujoncito hacia su emancipación a través de una vivienda en propiedad.

Cuantía máxima

Los que sí han resultado beneficiados, todos con la cuantía máxima, son dos jóvenes de Gilet, otros dos de Faura, además de una de Quartell y otro de Algar de Palància, según la resolución firmada por el director general de Vivienda de la Generalitat, Juan Antonio Pérez Sala.

El conjunto de favorecidos asciende a 229 en la provincia y casi 400 en la Comunitat Valenciana, que se repartirán más de 3 millones de euros de los 4,3 millones reservados para esta convocatoria en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, gestionado a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. De este montante económico, más del 70 % lo aportan las arcas autonómicas y el restante 30 % procede de fondos estatales.

Emancipación

Así lo explica el Consell tras dar a conocer la resolución de esta iniciativa, que está "orientada a favorecer la emancipación y el arraigo de la población joven en municipios de menor tamaño para contribuir así a frenar el despoblamiento y a ofrecer oportunidades en el acceso a la vivienda en todo el territorio valenciano".

Imagen de archivo de un encuentro de jóvenes en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

La dinamización del medio rural, la cohesión tanto social como territorial y el ofrecimiento a la población joven de "oportunidades reales de desarrollo personal y profesional en municipios con menor densidad demográfica" son otros objetivos de plan, según destacan fuentes autonómicas.

Tres meses

La publicación del dictamen abre un plazo de tres meses para que los beneficiados presenten la solicitud de abono de la ayuda, junto con la escritura pública o el contrato de compraventa de su nueva casa.