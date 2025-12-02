Pugna a tres para gestionar el contrato millonario de la basura en la Baronia

Tres empresas optan a la gestión de los residuos sólidos urbanos en la Mancomunitat de la Baronia. Tetma, Fovasa y Garbialdi han presentado sus respectivas propuestas para alzarse con la adjudicación del servicio de recogida de basura y transporte hasta la planta de Algímia. Un proceso de licitación que se acerca a los 10 millones de euros, casi 900.000 euros anuales, por un periodo de diez años, en los que la adjudicataria deberá desempeñar cometidos como la recogida de basura domiciliaria y la generada por establecimientos comerciales, además de voluminosos, enseres y podas. También tendrá que limpiar y mantener los contenedores, tal y como se recoge en los pliegos.

En estos momentos se estudian las ofertas a la espera de los informes técnicos que determinen la empresa que se quedará con la gestión del servicio, un proceso que se espera finalizar antes de que acabe el año, tal y como ha adelantado a Levante-EMV el presidente de la mancomunitat, Salva Costa. "El objetivo es que el año comience con el servicio adjudicado a la nueva empresa", decía.

El concurso se ponía en marcha a principios de verano y con algo de prisa, ya que el contrato con la empresa Tetma había expirado hacía ya casi 12 meses, después de que esta declinara firmar una prórroga de un año que el contrato permitía. Una situación fruto del malestar que existía entre ambas partes, tal y como adelantó en ese momento Costa. Pese a esto, la mercantil vuelve a presentar una propuesta después de más de una década gestionando el servicio de basura en la Baronia y recibir cientos de quejas por "incumplimientos", afirmaba el presidente y alcalde de Gilet. "Hemos contabilizado en este último año cerca de 200 quejas", añadía.

Sanciones

Precisamente, para impedir que la empresa adjudicataria pueda "salir impune" en casa de un incumplimiento de contrato, "como ha sucedido anteriormente, los pliegos se han endurecido", explicaba el presidente de la Mancomunitat de la Baronia. En este sentido, el documento anota sanciones económicas en caso de no cumplir con los requisitos anotados.

El incumplimiento de las diferentes obligaciones recogidas en los pliegos se tipifica en tres categorías: leves, graves, o muy graves. Estas últimas pueden, además de acarrear sanciones económicas, llevar hasta la resolución del contrato, con pérdida de la fianza. En cuanto al régimen sancionador anota multas que van hasta los 9.000 euros de sanción, que sería el caso de "incumplimientos muy graves", mientras que los graves de 901 a 2.000 euros y los leves hasta 900 euros.