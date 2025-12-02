Sorpresa y dudas con la fórmula para regenerar la playa del Grau Vell

En el Ayuntamiento de Sagunt han causado «sorpresa» los planes de la Demarcación de Costas de València para aprovechar la arena dragada del puerto comercial en su objetivo de regenerar la playa del Grau Vell.

Vista del tramo sur de la playa del Grau Vell. / Daniel Tortajada

Como informó Levante-EMV, el organismo estatal, en coordinación con la Autoridad Portuaria de València (APV), planea el trasvase de cerca de 250.000 metros cúbicos de material procedente de las dársenas saguntinas hasta el litoral sur del Camp de Morvedre, cuando hace apenas tres meses descartó que pudiera emplearse para nutrir las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d'en Berenguer.

Protección "fundamental"

El concejal del área en Sagunt, Roberto Rovira, empieza por señalar que "la protección de la costa del Grau Vell es fundamental, por la afección sobre la joya ambiental que es el Marjal dels Moros". Y es que el cordón litoral está en riesgo de quebrarse por esta zona, al presentar una anchura de apenas 15 metros.

El objetivo de esta maniobra, que todavía está en fase de redacción de proyecto y obtención de los permisos ambientales, es que se alcancen los 65 metros de separación entre el mar y el humedal.

Lodos y contaminantes

Fijada la necesidad de tomar medidas frente a este deterioro, Rovira señala que "si el material extraído del puerto comercial no era apto para regenerar las playas del norte por una cuestión de lodos y contaminantes, tenemos serias dudas de que reúna las condiciones para trasvasarlo al Grau Vell".

Manda Costas

Con el objetivo de conocer más detalles de este proyecto, el edil de EU-Podem ha reclamado explicaciones a la Demarcación de Costas de València, después de que la APV dejara claro que las directrices las marca el organismo estatal.