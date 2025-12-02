Mejora en varias vías públicas del Port de Sagunt

Tres vías públicas de Port de Sagunt están siendo reasfaltadas esta semana por el departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento Sagunt. "Tras un inicial fresado, se extenderá la nueva capa de rodadura. Además, se repondrá la señalización y, en algunos casos, se instalarán badenes para reducir la velocidad", según informan desde el consistorio.

El Plan de Asfaltados y otras intervenciones es de "más de un millón de euros anuales, distribuido en varias iniciativas, incluyendo un plan plurianual de más de 1.4 millones de euros anuales para mantenimiento y renovación", como se informa desde la web del ayuntamiento.

Vías renovadas

Las vías en las que se está actuando concretamente son, la avenida Hispanidad, en la zona frente al Centro de Especialidades, entre las dos rotondas, también en la avenida Alcalá Galiano, entre la rotonda con la calle Periodista Azzati hasta la calle Juan Molinero, solo en el carril de bajada hacia la playa. Además, en la calle Isla de Menorca, desde la rotonda con la avenida Mediterráneo hasta pasado el cruce con la calle Cánovas del Castillo en ambos sentidos de la circulación.

Otra de las intervenciones llevadas a cabo es la realización de cuatro badenes en la avenida Alcalá Galiano como medida reductora de la velocidad en los accesos a las rotondas y en el cruce con la calle Juan Molinero. "Estas son zonas que presentan fallos estructurales de firme o que se ha deteriorado el mismo. Por ello, la actuación a realizar consiste en el fresado de la capa superficial y la renovación de la capa de rodadura", añaden desde el ayuntamiento.

Plan de Asfaltados

El concejal de mantenimiento, Javier Raro, explica que estos trabajos de renovación “son complementarios a los que anualmente venimos haciendo en el Plan de Asfaltados y otras intervenciones” y que tiene como objetivo principal “mejorar el estado de nuestras calles y solucionar problemas concretos que teníamos con el firme”, añade Raro.

Asimismo, el concejal asegura que "una de las prioridades del Equipo de Gobierno es cuidar el mantenimiento de nuestros barrios”. No obstante, es consciente de que "estos trabajos siempre son complejos y afectan a la ciudadanía y el tejido comercial”, pero que sirven para “mejorar la ciudad, hacerla más habitable y que el tráfico no sienta el desgaste que tenía el asfalto” en las zonas en las que se está actuando.