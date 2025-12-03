Más de una década ayudando a las víctimas de violencia machista en Sagunt

Doce años después de nacer en Sagunt como un pequeño espacio de apoyo entre mujeres que habían sobrevivido a la violencia machista, la asociación Amigas Supervivientes se ha convertido en un referente imprescindible en el Camp de Morvedre. En un momento en que los casos de violencia de género aumentan, la entidad ha celebrado su aniversario con un mensaje claro: "De la violencia de género se sale", afirman tras una celebración donde reconocieron el apoyo de la Federación Junta Fallera de Sagunt por donarles la recaudación de su última carrera solidaria, además de al "Cor Gagliarda" por un concierto que organizaron "Concierto Desconcierto", cuyos fondos fueron tambien para la entidad. "Hay muchas mujeres que lo consiguen, aunque de estas no haya estadísticas. Hay que poner el foco en la educación y prevención para evitar la violencia de género. Y toda la sociedad tiene un papel muy importante en la erradicación de esta violencia", argumentan desde la entidad.

La asociación atiende hoy a más mujeres con respecto al 2024. El pasado año atendieron a 42 víctimas y este 2025 ya van por 65, un 54'76% más. A cada taller acuden entre 15 y 20 mujeres cada mes, por lo que piden más recursos para no dejar a ninguna sin atención en una comarca donde la violencia de género no entiende de perfiles: acuden con y sin hijos, con estudios o sin ellos, con trabajo o en desempleo.

Mayte Lafuente, presidenta de la asociación en el aniversario. / Levante-EMV

Aumento de casos

Desde la organización advierten que "con respecto al año pasado el número de mujeres que atendemos ha aumentado considerablemente". La coordinación con los servicios municipales o la policía local es clave para desempeñar su actividad, "una de las psicólogas que lleva uno de nuestros talleres está en constante contacto con el área de Igualdad y con Servicios Sociales. También desde los juzgados nos contactan para hacer acompañamiento en procesos judiciales", expone la presidenta Mayte Lafuente.

La asociación afirma que hay recursos para que las mujeres puedan acudir, pero que "no sé si se conocen lo suficiente". "En general hay un aumento de casos de violencia de género y entre los jóvenes hay conductas que no las identifican como violencia y eso hace que, con el paso del tiempo, esas conductas se agraven y se convierta en una relación de peligro", denuncia la presidenta.

Protección "real"

"Los recursos existen, pero no siempre llegan a tiempo, y la protección real aún está lejos de estar garantizada", afirman. La organización exige que medidas realmente efectivas y seguras. Además, que "el sistema de valoración de riesgo cuando una mujer denuncia sea más ajustado a la realidad. A veces hay mujeres que han sido asesinadas habiendo sido valoradas con “riesgo bajo”.

Quieren que cuando una mujer esté en peligro se le proporcione un lugar donde vivir. Piden que "esta medida no sea tan difícil de conseguir como lo es actualmente. Sabemos de mujeres que han seguido viviendo con su maltratador, a riesgo de perder su vida, porque no tenían dónde ir. Demasiada burocracia para la protección que necesitan las mujeres en ese momento", denuncia el colectivo.

Anterior iniciativa de la asociación. / Daniel Tortajada

Balance positivo

Creen que el balance es positivo en cuanto a las mujeres que han podido ayudar durante estos 12 años, aunque reconocen que "hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos más recursos para poder seguir ayudando". Dos de los proyectos principales de la organización desde estos últimos años están saturados, lo que lleva a que haya mujeres en lista de espera. Desde Amigas Supervivientes también les ofrecen ayuda psicológica, pues sus talleres son impartidos por psicólogas especializadas en violencia de género.

A nivel social hacen actividades más lúdicas en las que "se crean unos vínculos sociales entre las mujeres que les ofrecen un apoyo mutuo para que sientan que no están solas", exponen. Además, afirman que necesitan duplicar esos talleres para que ninguna mujer se quede fuera. Los actuales talleres están subvencionados por el Ayuntamiento de Sagunt, "para poder hacer nuevos necesitamos más financiación, que sea estable y se consolide en el tiempo", tal y como cuentan a Levante-EMV.

Donde más carencias observa la asociación es en la asistencia por parte del Centro Mujer 24 h ubicado en Segorbe, lo que obliga a las afectadas a desplazarse. "Ahí sí que tendrían que hacer mayor inversión en el número de profesionales y en mejorar sus condiciones, ya que esto repercute en la atención que reciben las mujeres", asegura Lafuente. "Y todo esto ocurre por privatizar servicios que deberían de gestionarse de manera pública. Dejar la vida de las mujeres en manos de empresas privadas cuyo objetivo es ganar dinero es un grave error que no se debe permitir. La vida de las mujeres nunca debe ser un negocio", argumentan desde Amigas Supervivientes, contrarias a la gestión privada del Centro Mujer 24 h.