Canet anuncia los ganadores de su II Gala del Deporte

Canet d’en Berenguer ultima los preparativos para la II Gala del Deporte, que tendrá lugar el sábado 19 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Auditorio Municipal. Una cita que "vuelve a poner en valor los logros, el esfuerzo y la dedicación de los deportistas locales, cuyos éxitos se han multiplicado durante las dos últimas temporadas", aseguraron desde la organización.

El alcalde, Pere Antoni, subrayó el significado especial del evento para la localidad, “para nosotros es una fecha muy importante porque desde el Ayuntamiento siempre hemos promovido las formas de vida saludables, y el deporte lo es. Pese a ser un pueblo pequeño, podemos estar muy orgullosos de nuestros deportistas, que han llegado a destacar incluso en competiciones nacionales”. Antoni quiso recalcar el espíritu de la gala, “tan importante es quien se cuelga la medalla de oro como quien llega el último. Lo importante es participar y disfrutar”.

Tres nombres propios en el escenario

La gala tendrá como protagonistas a tres deportistas que han dejado huella dentro y fuera de Canet: Daren Makoly Pranjkic, judoca del Club de Judo de Canet, con un palmarés que incluye ser Campeón Autonómico 2025, bronce Nacional 2025 en judo, además de Subcampeón Nacional 2024 y bronce Nacional 2025 en sambo.

Además, Livia Guillén, del club Tricanet, "una de las atletas más completas del panorama nacional", con títulos como Campeona de España de duatlón, Campeona y Subcampeona de España en varias modalidades de triatlón y Campeona autonómica. Y por último, Cintia Montagut, exfutbolista profesional, cuya trayectoria será reconocida por su aportación al fútbol femenino.

Livia Guillén. / Levante-EMV

El deporte base y los equipos, en el centro

El concejal de Deportes, Rubén Furió, destacó el compromiso municipal con el deporte, ejemplificado en infraestructuras como "la pista cubierta del Sanchis Guarner, una inversión cercana a los 1,5 millones de euros, y en la organización de eventos consolidados como la San Silvestre de Navidad", añadió.

La gala también reconocerá a los deportes colectivos, como el Juvenil del Club de Fútbol, por su ascenso a Liga Nacional en 2023, y al club de montañismo Rotipet, por sus ascensos al Aneto y al Mont Blanc du Tacul. Más de 40 equipos y deportistas que han logrado ascensos o podios autonómicos y nacionales también subirán al escenario. Además, se rendirá homenaje a vecinos y vecinas que han contribuido durante años al desarrollo del deporte en el municipio.

Despedida con sorpresa

La noche se cerrará con actuaciones sorpresa en directo y un cátering final para todos los asistentes, poniendo el broche a una jornada que promete convertirse en uno de los grandes momentos del año para Canet d’en Berenguer. La II Gala del Deporte ya calienta motores, y "todo apunta a que el municipio volverá a vibrar con sus héroes deportivos", concluyen desde el ayuntamiento.