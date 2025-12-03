Compromís discrepa del plan de Sagunt para l'Alqueria de l'Aigua Fresca

Compromís propone que la Alqueria de l’Aigua Fresca de Sagunt albergue un centro de divulgación del patrimonio histórico local. El partido hará aportaciones a la fase de consultas del Plan Especial de Protección de este Bien de Interés Cultural (BIC), protegido desde diciembre del 2002.

En palabras de Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal: «Hemos estado esperando seis años desde la última intervención hecha en el monumento en 2019, con Compromís en la alcaldía, para que el ayuntamiento elabore el Plan Especial de Protección de la Alqueria de l’Aigua Fresca, así que, damos la bienvenida a este documento porque permitirá avanzar en los posibles usos a los cuales podrá destinarse el monumento y, esperamos, en inversiones para su restauración y apertura».

La edil ha afeado el modo en que su grupo ha conocido este trámite y ha instado a abrir un debate. «Casi por casualidad, hemos visto que está en exposición pública este documento en la web de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto, firmado el pasado 10 de noviembre por el alcalde, Darío Moreno. Consideramos que se tendría que impulsar la participación ciudadana para dialogar sobre el futuro de la Alqueria de l’Aigua Fresca, todavía estamos a tiempo», asevera Picó, quien recuerda que este plan especial tampoco ha pasado por Comisión Informativa de Diseño Urbano de la ciudad.

«Lamentamos que el ayuntamiento no haya hecho más difusión de este trámite a través de las redes sociales, tablón de anuncios, o prensa, para que la ciudadanía pueda expresar su opinión tan necesaria para el futuro de este espacio tan emblemático de nuestra ciudad Un patrimonio que desde Compromís siempre hemos defendido. De hecho, la última intervención que se llevó a cabo fue con nosotros en la alcaldía», añade.

La portavoz recuerda la moción presentada por su partido en 2022: «Para nosotros es fundamental que la Alqueria sea un espacio de encuentro, de divulgación del patrimonio histórico de Sagunt y de uso público. En su momento conseguimos un acuerdo mayoritario del pleno para dedicar este espacio a centro de enseñanzas profesionales vinculadas al patrimonio, el turismo y la gastronomía».