La danza resignifica La Vall de Segó

Un proyecto arraigado a Faura y a la Vall de Segó ha recibido el premio Proyecto Social 2025 de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana (APDCV); unos galardones que otorgan sus propios integrantes. El colectivo Hort Art ha visto reconocida así su propuesta cultural que combina danza, medio ambiente e interacción vecinal y ha permitido llevar a la zona a expertos en esta disciplina, talleres de participación vecinal, jornadas de formación, así como encuentros con la naturaleza y diálogo entre todas las personas que conforman la comunidad.

Además, la intérprete Ana Lola Cosín, bailarina y creadora escénica de Sagunt, fue reconocida como Intérprete destacada por su trabajo en ‘El Oso’, una pieza de la Compañía Marroch que revela la potencia expresiva y la profundidad emocional de su danza.

El colectivo Hort Art ha conseguido vertebrar la Vall de Segó con una propuesta de participación que va desde lo local a lo global "sus numerosos los bailarines internacionales que han aportado su arte al proyecto desde una perspectiva de generar vivencia y no solo espectáculo. En este sentido la fortaleza transformadora del arte, se ha podido constatar con el premio otorgado por la Asociación de profesionales de la danza", afirman los creadores.

Premios de la APDCV

En la concesión del premio de la APCDV se ha destacado "la capacidad de Hort Art para integrar danza, natura y participación social, generando espacios de creación colectiva donde personas de diferentes edades y realidades pueden expresarse y construir vínculos" afirmó el jurado sobre la propuesta. Además, valoraron positivamente la localización del proyecto en múltiples espacios como el Parc de la Rodana, la Font de Quart o la Ruta de l’Aigua entre otros entornos y huertos en los que "la danza ha actuado como herramienta de cohesión social y bienestar emocional", expuso el jurado.

Según la APDCV, Hort Art representa “un ejemplo inspirador de cómo la danza puede convertirse en motor de comunidad e inclusión y contribuye a acercar las artes escénicas a espacios no convencionales, ampliando el acceso cultural".

Opinión de los creadores

"Nuestro proyecto brota del deseo de unir arte, territorio y vida cotidiana, transformando el entorno rural en un espacio fértil para la experimentación, el encuentro y la danza. Cultivamos procesos creativos que crecen junto a la comunidad. Cada proyecto, residencia o acción artística se convierte en una siembra compartida: artistas, vecinas, escuelas y colectivos locales trabajan juntos para hacer del arte una experiencia viva", apunta Alex Guerra.

Por su parte, Pere Bodí, destacaba la fortaleza que genera ser premiado con otros proyectos nominados. “El trabajo para la comunidad, es siempre muy gratificante. Estamos muy contentos por estar nominados con otros artistas con unos proyectos sociales tan interesantes, como “Saludarte” de Juana Varel, “Dancing Queen y També+También”de Noe Arcos, “La Granja Oberta” con Vicent Gisbert, “La dança no té edat” de Cristina Martí y Natalyd Altamirano. Ver como la danza es una herramienta de transformación, en tantos otros contextos y que esta tiene su reconocimiento en unos premios como los del APDCV, me llena de optimismo”, aseguraba el también presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana.

Vall de Segó

Hort Art consigue así focalizar la Vall de Segó en el entorno cultural autonómico. “El premio solo tiene sentido por la comunidad de la Vall de Segó y por el apoyo continuado de instituciones públicas locales, sobre todo por el Ayuntamiento de Faura, que ha confiado siempre en el proyecto”, añadía Bodí.

El proyecto Hort Art no se detiene y el pasado sábado ofreció un taller participativo en Espai la Granja. Tradició i ritual, una coreografía colectiva a partir de la danza tradicional que convocó a gran parte de la comunidad.