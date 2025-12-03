"Las empresas identifican Sagunto como un lugar para invertir y crear empleo"

El incomparable marco del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana, en pleno Marjal dels Moros de Sagunt, fue el escenario de la séptima edición del Foro Más que Empresas, organizado por Levante-EMV con el impulso de la Diputación de Valencia, Caixa Popular, Hidraqua y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Talento, formación, empleo de calidad, industria, logística, vivienda, infraestructuras, movilidad, innovación, cohesión social, entendimiento político, energía, descarbonización, planificación, medio ambiente, seguridad jurídica, simplificación administrativa, integración de los recursos naturales, cooperativismo, proximidad o responsabilidad fueron solo algunos de los aspectos que se trataron bajo el paraguas de la sostenibilidad en las dos mesas de debate que reunieron a los agentes implicados en el desarrollo del Camp de Morvedre.

Los diferentes agentes reafirman su apuesta por la sostenibilidad como gran palanca del crecimiento

Después de una pequeña presentación por parte de Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, y con la delegada del diario en la comarca, Mónica Arribas, como moderadora, la primera parte del foro estuvo protagonizada por el concejal de Industria de Sagunt, Toni Iborra, la presidenta de la patronal del Camp de Morvedre, Cristina Plumed, y el director de la cementera Holcim, José María Gómez.

Gigafactoría

El edil destacó la "transformación económica" que vive un momento "significativo" en Sagunt, que "no es casual", ya que se nutre de "nuestras principales fortalezas, que son las áreas industriales y el puerto comercial". A este ecosistema, según señaló el socialista, se suma el impulso de la gigafactoría de Volkswagen, que está a unos meses de empezar a producir, pero ya ha supuesto "un antes y un después en la capacidad de atraer talento".

El paulatino incremento de los ingresos municipales por el impuesto de actividades económicas es la principal muestra de que "las empresas identifican Sagunt como un lugar para invertir y crear empleos de calidad, lo que nos obliga a estar a la altura de los retos que se nos presentan", según Iborra. Sus intervenciones no estuvieron exentas de un tono reivindicativo que también ejerció de hilo conductor de la mañana, en su caso centrado en las infraestructuras viarias y ferroviarias, con especial énfasis en una reclamación que repitieron varias voces como es la conexión entre los puertos de Sagunt y Valencia.

Toni Iborra durante su intervención inicial. / Daniel Tortajada

Plumed, por su parte, destacó la tradición industrial de la comarca y cómo el cierre de la antigua siderúrgica "permitió poner los huevos en diferentes cestas", con los servicios y la logística como principales novedades. Y 40 años después de ese traumático momento, "hemos dejado de ser la eterna promesa del crecimiento económico para situarnos en el primer nivel", gracias a los centros impulsados por Mercadona, Tempe o PowerCo. La también vicepresidenta de la CEV no perdió la oportunidad para reivindicar una vez más la necesidad de acelerar el desarrollo del corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Formación

La empresaria señaló la formación como uno de los principales retos para alinear la oferta y la demanda de empleo. Sobre ese aspecto, apuntó que la falta de inspiración de la juventud que sufren otros territorios no se percibe en la comarca, "quizás por nuestra tradición industrial", aunque lamentó que esa motivación "choca con la cruda realidad de no disponer de plazas suficientes en los centros de enseñanza para que puedan estudiar lo que quieren". La robótica, la electromecánica o el mantenimiento industrial fueron los campos que señaló explícitamente que arrastran esta problemática. "Tenemos que ponernos las pilas y correr mucho", apuntó.

Con menos de un año al frente de la fábrica de Holcim en Sagunt, Gómez inició su intervención con la sorpresa que supuso a su llegada comprobar el desarrollo del tejido industrial y empresarial de la comarca. Convencido de que "estamos en el sitio y en el momento para seguir creciendo", el director de la cementera dio algunas pinceladas del proyecto Conecta, que desarrolla junto a otras dos empresas para capturar hasta 600.000 toneladas de dióxido de carbono, licuarlo y llevarlo a depósitos geológicos para un posterior aprovechamiento. Con una inversión de 600 millones de euros, el objetivo es que sea una realidad en 2034.

Talento

La diputada provincial del área de Administración General y alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, enlazó ambas mesas de diálogo con sus tres claves para el desarrollo, que son "la seguridad jurídica, la simplificación administrativa y la captación de talento, porque sin capital humano no hay crecimiento ni empresas".

La diputada provincial y alcaldesa de Puçol, Paz Carceller. / Daniel Tortajada

Así dio pie a la segunda parte de la jornada, con las intervenciones de Laura Gascón, gerente de la zona Valencia Sur de Hidraqua, Miguel Montagut, director de zona de Caixa Popular, y Jorge Mateos, técnico del Centro de Educación Ambiental.

Parque inundable

La primera reconoció que uno de los grandes retos de la compañía es tener presencia en el Camp de Morvedre, con el objetivo de aportar su excelencia y eficacia. "Sin agua no hay industria, desarrollo urbano ni vida", sentenció, antes de exponer los casos de éxito que ha desarrollado la empresa en torno a la digitalización, la innovación y las soluciones basadas en la naturaleza, como el parque inundable de Alicante, con capacidad de absorber 45.000 metros cúbicos de agua en episodios de lluvias intensas, que en tiempo seco es un entorno natural regenerado.

Montagut, por su parte, destacó la implicación de Caixa Popular con los tejidos empresariales, comerciales y asociativos, que son claves en su modelo de banca cercana. Además de reconocer que "damos respuesta a la realidad financiera el crecimiento del Camp de Morvedre", el director de zona admitió también que "notamos el desarrollo económico de Sagunt día a día en nuestras oficinas".

"Laboratorio" ambiental

Desde el Centro de Educación Ambiental, Mateos expuso los objetivos de "este laboratorio", que se centran en "acercar a la sociedad todos los temas relacionados con el medio ambiente, desde la movilidad a los residuos pasando por el cambio climático en los ámbitos educativo, formativo e informativo".

Segunda mesa de diálogo del foro. / Daniel Tortajada

El técnico coincidió en destacar el momento de expansión económica de la comarca, que "no se veía desde hace un siglo", aunque lamentó que ese crecimiento "nos ha desbordado, porque la planificación no ha estado a la altura" y se ha cobrado el "sacrificio" de territorio que es "valioso y limitado". Sobre este aspecto, no faltó la mención desde el público a la planta fotovoltaica asociada a la gigafactoría, que se proyecta construir sobre 250 hectáreas de campos de cultivo en producción en una zona con más de 2.000 años de tradición agrícola.

Espacios naturales

La "potencia" de los espacios naturales del Camp de Morvedre y el "abandono" de muchos de ellos por "falta de dinero" fue otra de las amargas referencias de Mateos.

Con la presencia de otras instituciones locales y agentes sociales de toda la comarca, el Foro Más que Empresas cumplió con su papel de poner en común la realidad de distintos sectores no solo para certificar el crecimiento de los últimos años, sino para reforzar las bases para que esta expansión se afiance sobre unos pilares sólidos que garanticen un futuro mejor y un "Morvedre más sostenible".