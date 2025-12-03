Gilet abre la puerta a un centro de día

El Ayuntamiento de Gilet pone a disposición de la administración autonómica una parcela de 8.000 metros cuadrados para la construcción de un centro de día. Terrenos que ha visitado la directora territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Carmen de Rosa, con el objetivo de conocer de primera mano su ubicación y las condiciones que reúne la misma.

«Por lo que nos ha trasladado, le ha gustado bastante el emplazamiento, sobre todo el entorno y las comunicaciones, nos ha dicho», avanzaba el alcalde, Salva Costa, quien la ha acompañado durante la visita. Una parcela que se sitúa al lado de la nueva zona deportiva que se está acondicionado, frente al nuevo CEIP y el parque comercial próximo a la antigua N-232, con un aparcamiento para más de un centenar de vehículos, una pasarela elevada y pistas de pádel.

Demanda

Gilet ya lleva meses reivindicando la construcción de este centro, a tenor «de la demanda existente y la poca oferta», añadía Costa. «En el municipio ya superamos los 4.500 habitantes y a estos hay que sumar los del resto de municipios de la Baronia, ya que el proyecto daría respuesta a los 9 pueblos de la mancomunitat», afirmaba el alcalde, quien recordaba como las dos residencias que hay en Estivella «están al completo y con un más en Algímia no hay suficientes plazas para la demanda que existe», insistía

A esto añadía el envejecimiento poblacional que estamos experimentando, «solo hace falta ver la pirámide de poblacional para darse cuenta». En concreto, tal y como ha podido comprobar Levante-EMV, los mayores de 65 años, representan el 14% de la población en Gilet, más de 700 personas.

De momento, la directora Territorial «ve con buenos ojos la iniciativa, ahora hay que ponerse a trabajar», decía el primer edil.

Zona donde se ubicaría el centro. / Ayuntamiento de Gilet

Informe

Esta ha sido una primera toma de contacto con la que Gilet quiere dar el pistoletazo de salida a este proyecto. Para ello, desde la conselleria les han solicitado la redacción de una estudio-informe donde se recojan las necesidades y se justifique la demanda, un paso previo para ver la viabilidad del centro de día en Gilet.

«Ya nos hemos puesto en marcha. La sintonía es muy buena y creemos que se dan todos los condicionantes para que esto salga adelante», terminaba el alcalde .