Sagunt da un primer paso para impulsar un centro de congresos en una alquería protegida

Sagunt ha dado un primer paso para impulsar un centro de convenciones, congresos y eventos en un edificio de nueva planta que se situaría dentro del recinto amurallado de una alquería protegida de propiedad municipal que lleva casi dos décadas en desuso: La de l'Aigua Fresca, que está situada en la urbanización del Norte del Palància en un extenso espacio urbano de más de 30.000 m2 vallados.

El objetivo es impulsar un espacio capaz de acoger a centenares de personas, donde se puedan celebrar actividades de ocio, eventos, formativas o culturales; incluida la restauración. Esto acabaría con una carencia que arrastra la ciudad desde hace décadas pues, de hecho, el mismo colectivo fallero se ve obligado a celebrar anualmente su cena de gala en un local de l’Horta Nord debido a que no hay un espacio de estas características.

La Alquería, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Esta infraestructura, según la previsión municipal, permitiría desestacionalizar el turismo además de mejorar la oferta de ocio al potenciar el turismo de congresos.

Para lograrlo, se pretende permitir la construcción de un edificio de nueva planta de unos 1.500 m2 de superficie (70 m x 22 m), con un máximo de 6 metros de altura de cornisa, una cubierta plana con mimetización vegetal y un acristalamiento obligatorio de la fachada recayente al patio, entre otras exigencias. Sería la única construcción cerrada de nueva implantación en todo el equipamiento pues el resto del recinto quedaría como un espacio ajardinado visitable y de tránsito, habilitado para circuito de visitas públicas del Bien de Interés Cultural (BIC).

Recreación del interior del nuevo centro situado dentro del recinto de la alquería de l’Aigua Fresca. / Ayuntamiento de Sagunt

Este nuevo recinto conviviría con los elementos históricos existentes, una vez rehabilitados, como la Torre, que se utilizaría como espacio expositivo, oficinas y accesorio del centro de convenciones. El mismo uso se daría al edificio anexo a la torre y el aljibe, pero sumado en estos dos casos al de cafetería/restauración en la planta baja.

Ya fuera del recinto amurallado, se prevé una subzona oeste, de 4.975,96 m2, destinada a equipamiento deportivo; otra central (al oeste), de 4.817,74 m2; un espacio de aparcamiento para el lugar y así como otra de 14.960,07 m2, que sería de uso y disfrute público de las instalaciones.

El procedimiento iniciado deja claro que el destino es público, pero "susceptible de gestión indirecta".

Plan a consultas

Todo esto se recoge en el documento que el consistorio ha sacado a consultas: El Plan Especial de Protección de este Bien de Interés Cultural (BIC) que es necesario aprobar, a nivel de planeamiento urbanístico, para permitir esa nueva construcción y dar vida a un espacio "desaprovechado para la ciudadanía durante casi dos décadas desde que se obtuvo su plena disponibilidad civil por parte del ayuntamiento", como se apunta en el expediente.

Recreación del nuevo edificio. / Levante-EMV

Inversiones municipales

En él, se remarca que el consistorio ha realizado actuaciones de consolidación y mantenimiento impulsadas desde el departamento de Patrimonio. Concretamente, desde el año 2014 se ha realizado una inversión "de cerca de 800.000 € pero sin que, como contrapartida, se haya podido abrir al uso y servicio público", como se apunta en este plan especial que, entre otras cosas, pretende "desbloquear esta situación" al fijar las condiciones de la protección del BIC, además de determinar las normas y límites máximos que regulen las nuevas construcciones y usos admisibles.

También se prevé comprobar "si las condiciones de edificación vigentes en los espacios comprendidos en el entorno de protección fijados en el plan parcial para las parcelas edificables son o no idóneas o adecuadas y si las condiciones de edificación de parcelas edificables del sector exteriores al entorno de protección pueden suponer o no algún tipo de interferencia a elementos señalados como de necesaria preservación (en concreto, respecto de la continuidad visual entre torres, destacado expresamente por la Conselleria de Cultura en su informe de abril del 2011)".