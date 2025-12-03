Sagunt refuerza el apoyo a la plantilla de Obeikan tras el cierre

El departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Sagunt pone en marcha un paquete de actuaciones específicas para apoyar a las personas extrabajadoras de la empresa Obeikan, que cesó su actividad el pasado junio. "La iniciativa busca ofrecer una vía de acompañamiento real y personalizada para favorecer su recolocación y mejorar sus oportunidades profesionales", aseguran desde el consistorio.

El pasado 24 de octubre, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero, mantuvieron una reunión con representantes de los extrabajadores para explicarles "los servicios disponibles en la Agencia de Colocación Sagunto Emplea, los recursos municipales y las herramientas que el ayuntamiento pone a su disposición", informan desde la institución. Fruto de esa reunión 18 extrabajadores y extrabajadoras "han decidido participar en este itinerario personalizado de reinserción laboral", añaden.

Acompañamiento personalizado

En este encuentro se atendieron las necesidades de cada participante y se "diseñó un itinerario de intervención individual para atender situaciones laborales diversas: desde la inscripción en la Agencia, hasta el asesoramiento para dudas específicas sobre formación, búsqueda de empleo o la actualización de su perfil profesional", aseguran. Tras la reunión, el equipo de Orientación Laboral comenzó a citar de forma presencial a todas las personas afectadas.

Desde el consistorio aseguran que "a quienes tuvieron dificultades se les apoyó en la inscripción y se les explicó su funcionamiento. Por otro lado, a los que ya tenían su perfil creado se les atendió para resolver dudas y orientarles en su proceso de búsqueda activa de empleo". La institución también ha impartido una formación presencial en la Antigua Gerencia de Port de Sagunt enfocada en la búsqueda de empleo, la actualización profesional, así como en oportunidades formativas.

Durante la reunión con los extrabajadores de Obeikan / Ayuntamiento de Sagunt

Paralelamente, "durante las primeras semanas de diciembre, cada participante será citado de manera individual para la creación o actualización de su currículum, en un formato más visual, actualizado y adaptado a los requerimientos actuales del mercado laboral", informan.

Compromiso institucional

Darío Moreno, destaca que esta acción conjunta con el ayuntamiento de Canet d’en Berenguer busca la “reinserción laboral de la plantilla de Obeikan, que tuvo que afrontar “el cierre injusto de una fábrica que por malas decisiones empresariales afectó al futuro de muchas familias”, afirma el primer edil. Moreno añade que "apoyar a los trabajadores no es solo acudir a una manifestación, sino también asegurarse de que sus reivindicaciones no caen en el olvido”. Las administraciones, añade el alcalde, tienen que asegurarse “de que reciben formación extra y de que se enteran de todas las oportunidades laborales que se están dando en una ciudad que crece y que crea empleo”.

Por su parte, Raúl Palmero, asegura: “Desde el ayuntamiento de Sagunt estamos trabajando para que ninguna de las personas afectadas por el cierre se sienta sola en este proceso”. Palmero añade que este itinerario de acompañamiento personalizado “permite adaptarnos a las necesidades reales de cada extrabajador y extrabajadora”. “Nuestra prioridad es garantizar que todos tengan acceso a recursos útiles y a un apoyo continuado, para que este cambio inesperado pueda convertirse en una oportunidad de mejora y de crecimiento profesional”, señala también el concejal de Promoción Económica.

Desde la concejalía aseguran que "estas acciones suponen un paso dentro de un trabajo continuado que seguirá desarrollándose durante los próximos meses para facilitar la reinserción laboral de los extrabajadores afectados por el cierre de Obeikan". El ayuntamiento de Sagunt reafirma así su compromiso con "el empleo local y la atención directa a las personas que se encuentran en procesos de transición laboral", concluyen.