Sagunt repasa la importancia del vino en su historia

La Asociación de Escritores del Camp de Morvedre, El Archivo Camp de Morvedre y la Sociedad Vitivinícola de Sagunt han organizado las Jornadas Cultura y Vino, celebradas con motivo del ciento cincuenta cumpleaños de la Sociedad Vitivinícola saguntina, una entidad que ha sido clave en la historia agrícola y social del municipio.

Durante varias jornadas se ha recorrido la historia del vino en el territorio, desde los tiempos íberos hasta la actualidad, pasando por la impronta romana, judía y musulmana, y deteniéndose especialmente en la creación de la Viti a finales del siglo XIX. La llegada de la filoxera, que arrasó las viñas, marcó un punto de inflexión en la economía local y comarcal, transformando para siempre el papel del vino en Sagunt y el Camp de Morvedre.

Participantes

Albert Llueca, presidente del Archivo Camp de Morvedre y ponente en las jornadas, ha destacado que "el vino es memoria e identidad", que su trayectoria nos habla de prosperidad, de crisis y de renacimiento, y que recuperar esta historia es dar dignidad a nuestra tierra y a nuestra gente.

Por su parte, Josep Ferrà, presidente de la Asociación de Escritores del Camp de Morvedre, que junto con Pilar Madrid presentó los vinos romanos y medievales, ha subrayado que "muslum y hipocràs" son testigos de una cultura que entendía el vino como arte y medicina, y que revisitarlos es reconocer que nuestra tradición es plural y diversa.

Por último, Antonio Bru, presidente de la Sociedad Vitivinícola de Sagunt, remarcó la trascendencia de la efeméride, afirmando que llegar a los ciento cincuenta años es un orgullo colectivo, que la Sociedad Vitivinícola ha sido motor de convivencia, de cultura y de economía, y que hoy se celebra no solo su historia, sino su vigencia como símbolo de Sagunt.

Economía agrícola

La economía agrícola ha sido fundamental para Sagunt, y el vino fue durante siglos uno de los pilares de la prosperidad local. El Grau Vell de Morvedre se convirtió en uno de los puertos más activos del Mediterráneo, exportando productos agrícolas y vinícolas que situaban la comarca en el mapa comercial europeo.

Ahora, con ciento cincuenta años de trayectoria, la Sociedad Vitivinícola de Sagunt es una de las entidades más longevas y representativas del tejido asociativo local. "Su historia es la historia de un pueblo que ha sabido transformar las dificultades en oportunidades, manteniendo viva la memoria del vino como elemento cultural e identitario", así concluyeron la jornada.