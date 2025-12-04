ArcelorMittal prevé extender el ERTE en Sagunt

La caída de pedidos en algunas instalaciones ha sido el argumento utilizado por la dirección de ArcelorMittal para proponer este jueves una nueva prórroga del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Sagunt y el resto de las empresas del clúster (Asturias, Lesaka y Etxebarri), así como en el sector de distribución AMDS; una medida que afectaría de lleno a 6.600 trabajadores de las diversas plantas.

Aunque el actual ERTE por causa productiva vence el 31 de diciembre, la empresa asegura que su prórroga es necesaria para seguir manteniendo una herramienta de flexibilidad, como han explicado fuentes sindicales a la agencia Efe.

La propuesta ha tenido lugar durante una reunión mantenida en Avilés en formato presencial y telemático para constituir una comisión negociadora del ERTE, a fin de abordar la posible prórroga.

La comisión ha quedado constituida por trece representantes de la parte social en base a la representación legal exigida: seis de UGT, cuatro de CCOO, dos de ELA y uno de USO.

Sin embargo, más datos no han trascendido pues la dirección de la siderúrgica ha manifestado que será en una próxima reunión cuando entregue la documentación que, desde su punto de vista, justifica la medida.

Más de un año

Esta prórroga del ERTE tendría una duración superior al año, teniendo en cuenta los posibles escenarios futuros de incertidumbre, pero mantendría los porcentajes de afectación del último expediente, firmado este año.

La dirección ha manifestado también su intención de mantener las condiciones del plan social aprobadas en el ERTE actual, como la garantía del complemento hasta el 90 por ciento % del salario bruto y el cien por cien de pagas y vacaciones.