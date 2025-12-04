Morvedre supera las 2.600 personas con incapacidad permanente

Un total de 2.601 personas tenían reconocida en la comarca una incapacidad permanente en octubre de 2025, según CCOO del Camp de Morvedre i Alt Palància. Esta cifra "podría ser mayor, pues se excluye a cinco municipios de la comarca que no aportan datos debido a la protección de secreto estadístico", aseguran desde el sindicato.

Este dato lo han hecho público en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde el tema escogido este año es "Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social".

Pilares fundamentales

La erradicación de la pobreza; la promoción del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; y la integración social son los pilares del desarrollo social del lema de este año que pretende visibilizar que "están interrelacionados, se refuerzan mutuamente y requieren un entorno propicio para poder alcanzarse simultáneamente. La inclusión de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo social es indispensable", informan desde CC OO. Por lo tanto, "la inclusión de la discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural y política es imperativa", añaden.

Desde el sindicato afirman que "se ha de entender que la discapacidad surge de la interacción entre las características de la persona y las barreras del entorno, y no como una condición meramente individual. Las personas con discapacidad y sus familias se enfrentan a obstáculos para alcanzar los objetivos de desarrollo social y han de implementarse políticas desde una perspectiva integral en todas las esferas sociales". Exigen que "entre esas políticas, la protección de la seguridad y la salud laboral ha de tener una posición preeminente, no solo para proteger la salud de las personas con diversidad funcional en sus empleos, sino también para evitar que el trabajo cause lesiones que acaben generando una deficiencia en personas que no la tenían", afirman desde la entidad.

Relación directa

"Los datos muestran una relación directa entre el tiempo de permanencia en el mercado laboral y el número de personas con discapacidad, esto es, a más tiempo de permanencia en el mercado laboral, más personas con discapacidad", aseguran. Se dice que el envejecimiento influye, pero "encontramos personas de entre 20 y 24 años que ya tienen reconocida una incapacidad permanente y es posible que las dificultades de acceso al empleo de las personas jóvenes junto con los requisitos de cotización para el reconocimiento de la prestación de incapacidad permanente expliquen que no encontremos más casos a edades más tempranas"explican desde el colectivo.

Según CC OO, "diferentes estudios muestran que en el mercado laboral español existe una infradeclaración de enfermedades profesionales y lesiones relacionadas con el trabajo". Desde Comisiones Obreras ofrecen ayuda para aquellas personas que se vean afectadas por una dolencia que esté relacionada con el trabajo para que puedan acudir a ellos y ayudarles a reclamar el reconocimiento del origen laboral de sus lesiones, pero también "para lograr que este reconocimiento contribuya a identificar y a subsanar el fallo preventivo en la empresa, evitando así que más personas pierdan su salud a consecuencia del trabajo", concluyen.