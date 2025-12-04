Canet resucita el fallido Instituto de la Paella con un nuevo festival

El "viejo sueño" del Instituto de la Paella, aquel ambicioso espacio gastronómico que abrió en 2007 y cerró apenas tres años después, comienza a revivir. El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha adjudicado oficialmente la organización del Llama Fest a la empresa Global Marketing Events, especializada en eventos nacionales de gran formato. "Esta iniciativa supone el primer paso firme en la recuperación del recinto, acompañado de un proyecto mucho más amplio dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la localidad", informan desde el consistorio.

El alcalde, Pere Antoni, celebró la adjudicación y la nueva hoja de ruta. “Estamos muy contentos porque el proyecto ganador es exactamente lo que teníamos en mente cuando planteamos recuperar el Instituto de la Paella. Es el principio de un proyecto más ambicioso, pero no deja de ser un paso importante, que además encaja con nuestro plan para desestacionalizar el turismo en la localidad”. Antoni avanzó que las obras de acondicionamiento comenzarán en enero.

Un Fest Arroz

La primera 'gran cita' llega el último fin de semana de marzo, cuando Canet celebrará el Fest Arroz, la primera de las dos ediciones del Llama Fest. El fuego y el arroz serán los protagonistas de una jornada que incluirá: Concurso amateur de paellas con entre 80 y 100 participantes, un jurado compuesto por tres especialistas que otorgará premios a Mejor Paella, Mejor Presentación y Paella Innovadora.

También degustaciones de múltiples variedades de arroces y Food trucks de postres y bebidas. Además se podrá disfrutar de charlas y showcookings con chefs reconocidos y conciertos y animación musical para completar el ambiente festivo, tal y como informa el alcalde del municipio.

Antes de este primer gran evento, el ayuntamiento baraja la organización de "un concurso o encuentro de grafiteros para decorar el recinto, actualmente muy deteriorado. Los murales darán identidad visual al espacio y servirán como antesala del renacimiento del Instituto de la Paella", añaden desde el consistorio.

Las brasas como protagonistas

Tras el verano, en una fecha aún por concretar, pero antes de mayo, llegará la segunda entrega del Llama Fest, esta vez centrada en carnes, pescados y mariscos elaborados a la brasa. El objetivo es "atraer turismo fuera de la temporada alta y consolidar este enclave como un referente gastronómico del Camp de Morvedre", aseguran.

El Llama Fest es solo el inicio del plan para recuperar y transformar por completo el recinto del antiguo Instituto de la Paella. El proyecto municipal contempla además dos actuaciones adicionales: Habilitar la zona ajardinada como espacio de estacionamiento para caravanas y construir una piscina municipal en el área donde estaban las antiguas pistas deportivas

Con estas tres iniciativas, Canet d’en Berenguer aspira a "convertir un espacio abandonado en un nuevo polo turístico y gastronómico, recuperando un proyecto que en su día quedó a medias y que ahora vuelve a encenderse… esta vez, con más fuerza que nunca", concluyen desde el ayuntamiento.