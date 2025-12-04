El Balonmano Morvedre ya tiene nueva entrenadora

El club BM Morvedre ha iniciado una nueva etapa tras la reciente destitución de su entrenador Manuel Etayo, artífice del ascenso del primer equipo a máxima categoría conseguido el año pasado y que ya en 2018 logró este hito con el club saguntino. El Morvedre, esta temporada acumula tan solo cuatro puntos en la clasificación de la Liga, lo que les deja siendo las segundas por la cola. En un total de once encuentros han ganado tan solo dos, perdiendo los nueve restantes.

La directiva ha apostado por un perfil de prestigio internacional para liderar una etapa que se prevé decisiva en la evolución del proyecto. Desde el club insisten en que "se trata de un movimiento estratégico, meditado y alineado con la ambición de recuperar estabilidad competitiva y un modelo de juego más reconocible". La seleccionadora juvenil a nivel nacional y entrenadora Cristina Cabeza es la elegida para afrontar este nuevo reto.

Trayectoria

La madrileña llega con un currículum de peso. Como ex-jugadora ha pasado por diferentes equipos como el Vicar Goya, Elche Mustang y la Bundesliga alemana. Tras ello, dio el salto a los banquillos en 2013, convirtiéndose en jugadora-entrenadora en el DJK/MJC Trier Handball. Posteriormente, dirigió al BM Alcobendas femenino con éxito, logrando un ascenso, y más tarde asumió responsabilidades en clubes de élite como el Mecalia Atlético Guardés.

Desde enero de este año estaba al frente del club italiano Handball Erice, con el que ha obtenido importantes títulos como la Supercopa italiana. Sin embargo, en noviembre anunció su renuncia. Esto no pasó desapercibido al BM Morvedre, que ha podido llegar a un acuerdo con ella. La llegada de Cabeza supondrá un nuevo impulso de ambición para un Morvedre que ha demostrado en las últimas temporadas su fortaleza en categorías base.

La cantera ya estrena nuevos técnicos

Mientras crece la expectativa por la renovación en el primer equipo, el club ya ha movido ficha y los nuevos entrenadores de los distintos equipos de la cantera del BM Morvedre se pusieron este martes al frente de sus plantillas.

Este cambio en la estructura deportiva refuerza la idea de proyectar un “proyecto global”, donde la base y el primer equipo funcionen como un bloque coherente. Para el club, este fichaje representa una apuesta clara por crecer, consolidar un proyecto ambicioso y aspirar a competir en alto nivel. Muchos esperan que la llegada de Cabeza suponga también un cambio en el juego demostrado por las jugadoras y romper con la mala racha que golpea al club últimamente.