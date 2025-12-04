Más de dos décadas en el panorama musical saguntino

El grupo de rock Rots Remember Band celebra este fin de semana un concierto "muy especial" con motivo de su vigesimocuarto aniversario. Desde la banda quieren invitar a sus seguidores y amigos a que vayan a disfrutar de esta cita.

En la propuesta del grupo se interpretarán "canciones de los años 80 con algunas novedades", tal y como informan desde la organización y, también se contará con la presencia especial de músicos y músicas cercanos a la banda en el escenario acompañando algunos de los temas del repertorio. La entrada al evento es gratuita.

Identidad de la banda

Rots Remember Band se crea en Sagunt hace ya más de dos décadas, con una idea clara, "rendir tributo a las canciones que se escuchaban en diferentes discotecas de la zona durante los 80.Tocar sus temas favoritos de la vertiente menos techno y más pop-rock de lo que se dio a conocer como el sónido València”, aseguran desde el grupo.

Entre los temas que interpretan, no faltan "bandas icónicas de la década, como U2, Deacon Blue, The Cult, Midnight Oil, Waterboys... Todo ello complementado con otros himnos de la música pop-rock que durante esa década emocionaron a jóvenes en diversas discotecas y locales de ocio del área de València", añaden.

Integrantes

El grupo está compuesto por Aly Taeño que aporta su voz y toca la guitarra acústica, José Rodríguez, voz, guitarra solista y mandolina, José Antonio Mellado toca la batería, Rafa Tortajada pone voz, teclas y guitarra rítmica y Dani Muñoz que toca el bajo. Para completar el equipo, "un elemento ya imprescindible en el grupo es la figura de Toni Arjona", quien es el técnico de sonido que se encarga de dar a Los Rots "su particular sonido".

Durante estos años, Rots Remember Band han girado haciendo conciertos por "todo tipo en lugares y escenarios de lo más variados. El grupo ha ido puliendo su repertorio hasta llegar al actual set de canciones imprescindibles y especialmente eficaces para el directo", concluye la banda.

El evento tendrá lugar en el bar del Centro Cívico del Port de Sagunt el próximo 6 de diciembre a partir de las 23 horas.