Faura enciende la Navidad con su emblemática Fira

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado en Camp de Morvedre y Faura será la encargada de darle la bienvenida con su emblemática Fira. Del 5 al 7 de diciembre, el municipio se convertirá en el epicentro festivo para visitantes, vecinos y vecinas con un fin de semana repleto de actividades culturales, música, gastronomía y tradición para todos los públicos.

La programación arrancará este viernes 5 de diciembre con la inauguración de la exposición “ La Fira de Faura i el joguet tradicional”. La muestra, procedente del Museo del Juguete de la Universitat Politècnica de València, permitirá "redescubrir el universo lúdico de generaciones pasadas", según afirman desde la organización. Podrá visitarse en el Ayuntamiento de Faura, y los horarios se difundirán a través de las redes sociales y la web municipal.

Mercado de la Fira 2024. / Levante-EMV

Sábado de pilota y calderas

El sábado 6 de diciembre, la Fira cobrará vida con una mañana deportiva dedicada a la pilota valenciana, organizada por el Club de Pilota Faura. El mediodía estará reservado para "uno de los momentos más esperados: las tradicionales calderas prefira, para todas aquellas personas que hayan adquirido su ticket previamente", informa el consistorio. La jornada culminará en el pabellón multiusos, donde la orquesta Montesol ofrecerá "una noche llena de música y baile para todos los que quieran seguir la fiesta", añaden.

La Fira toma las calles

El plato fuerte llegará el domingo 7 de diciembre, cuando las calles Mayor y Santa Bárbara se conviertan, desde las 11 horas, en un gran mercado navideño. "Puestos de dulces, juguetes, artesanía y complementos llenarán Faura de ambiente, visitantes y mucha tradición", aseguran desde la organización. En la plaza Mestre Enric Garcés se instalará el photocall 2025, "un punto imprescindible para quienes quieran llevarse un recuerdo de la jornada".

La música será de nuevo protagonista con la actuación familiar de La Glüps Band a las 12 horas, "ideal para los más pequeños", informan. Ya por la tarde, a las 18 horas, la cantautora valenciana Gem pondrá "el toque íntimo y emotivo a la celebración, añaden desde el ayuntamiento. El fin de semana se cerrará con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de Faura y pondrá el cierre a una edición que, un año más, marca el inicio de la Navidad en la localidad.