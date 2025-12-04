Fusión de lápiz y rotulador en una exposición en Sagunt

Una exposición donde todos los cuadros están formados mediante una técnica de lápiz y rotuladores con base de alcohol. Esta es la muestra que se podrá ver desde este viernes día 5 hasta el 20 de diciembre en el Port de Sagunt.

Esta manera de dibujar implica combinar los dos materiales para añadir detalles finos y texturas. Usa el lápiz para un boceto inicial detallado y el rotulador para colorear, sombrear y definir las formas finales. "Se comienza con un encaje suave a lápiz, sin apretar, y luego se aplican los rotuladores para crear efectos de color y textura, ya sea con líneas, tramas o degradados", afirma su creador.

Creador de la obra

Mario Mazcuñán es quien ha dado forma a estas imágenes que forman parte de la exposición que se inaugura mañana en el cine de la localidad. El acto comenzará a partir de las 18:30 horas. La muestra se podrá visitar en los cines Alucine de 18:30 horas hasta las 23:00 h, hasta el 20 de diciembre.

El autor asegura que esta afición por pintar mediante esta técnica de dibujo le ha llegado transmitida por su padre, quien se encargó de enseñarle a crear de este modo y por ello, le tiene especial cariño.