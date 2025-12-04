El Gimnasia Morvedre brilla en el autonómico

El Gimnasia Morvedre hizo una excelente actuación en el Campeonato Autonómico del Trofeo Federación de la Comunitat Valenciana disputado en Monserrat; una competición de "alto nivel que reunió a los mejores clubes de València, Alicante y Castelló", según informa la entidad.

El Morvedre participó con seis conjuntos Federación, "obteniendo excelentes resultados que reflejan el trabajo y la dedicación de sus gimnastas", aseguran desde el colectivo.

Dos oros

El conjunto infantil, integrado por Iria, Aitana, Julia, Silvia y Carlota, abrió la participación del club en el campeonato con "un brillante ejercicio de 2 cintas y 6 mazas", que les llevó a convertirse en campeonas autonómicas.

Conjunto Infantil. / Club Gimnasia Morvedre

En la categoría juvenil, las gimnastas Paula, Naya, Mar, Noa, Vega, María y Alma realizaron "un impecable ejercicio de 3 aros y 2 cintas", lo que también les valió el título de campeonas autonómicas sumando el oro al palmarés del club.

Tres subcampeonatos

Una de las categorías más disputadas es la de Alevín donde el conjunto del Morvedre, formado por Mar, Andrea, Martina, Indara y Amelia, compitió con un ejercicio de 10 mazas, logrando proclamarse subcampeonas del encuentro.

Conjunto Alevín. / Club Gimnasia Morvedre

Xavi Requena, el representante masculino de la entidad deportiva compitió en la categoría nivel Open y consiguió alzarse con un segundo puesto "merecidísimo después de todo el trabajo realizado", según afirman desde el club de gimnasia.

Xavi Requena. / Club Gimnasia Morvedre

Para terminar con las medallas, el trío alevín compuesto por Sofía, Alejandra, Elsa, Eva y Marina, cerró la participación del club con una destacada actuación que les llevó a alcanzar también la medalla de plata.

Trio alevín. / Club Gimnasia Morvedre

Broche de oro

Las más pequeñas del club, los conjuntos Baby P y Baby M, también participaron en este encuentro y "ofrecieron unas actuaciones llenas de entusiasmo que conquistaron al público", según afirman desde el club.

Estos resultados suponen un "broche de oro a la temporada, evidenciando el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las deportistas, así como el gran trabajo del equipo técnico", expresan desde la entidad deportiva. El club celebra "con orgullo estos logros y reafirma su compromiso de seguir impulsando el crecimiento deportivo de sus gimnastas", concluyen.