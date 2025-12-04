Una subestación realizada en tiempo récord garantizará el suministro a la gigafactoría

El megaproyecto para la puesta en marcha de la gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt II sigue marcando hitos tanto propios como ajenos al ritmo de una iniciativa que mueve miles de millones de euros. Entre los últimos avances destacan los trabajos de Red Eléctrica que han permitido la construcción "en tiempo récord" de una subestación que garantice el suministro energético a la fábrica del gigante automovilístico.

Según explica esta filial de Redeia encargada de la operación y el transporte del sistema eléctrico en España, a finales del pasado año empezó a dar forma a la subestación Saguntum 220kV con el movimiento de tierras. La nueva subestación fue incluida en las modificaciones de la Planificación eléctrica vigente, aprobadas en abril del año pasado por el Consejo de Ministros. Inmediatamente después, Red Eléctrica inició el proceso de tramitación del proyecto, tras haber adelantado toda la ingeniería de redacción del mismo y los estudios ambientales, "reafirmando su compromiso con la aceleración de las inversiones estratégicas para la Comunitat Valenciana", dicen desde la firma.

Tras destacar esa "celeridad", resaltan que la subestación está energizada, disponible ya para la conexión de la nueva demanda industrial prevista, solo 20 meses después de su inclusión en la citada Planificación.

La obra está financiada por la Unión Europea gracias a los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta inversión forma parte del conjunto de actuaciones que Red Eléctrica ha impulsado por un valor próximo a los 62 millones de euros para "dotar de suministro eléctrico a los nuevos proyectos industriales" en Sagunt, entre los que destaca la gigafactoría. Dentro de ese paquete se incluye otro parque eléctrico de 400 kV anexo al que ahora se pone en servicio para "permitir dar viabilidad a las importantes inversiones de la industria automovilística anunciadas en Sagunto, ligadas a la transformación de la movilidad", afirman.

Reciente visita del ministro de Indutrai, Jordi Hereu, a las obras de la gigafactoría. / Daniel Tortajada

Infraestructura "esencial"

Esta subestación, presupuestada en cerca de 12 millones de euros, es considerada como una infraestructura "esencial" para estos desarrollos, que "contribuirán a la dinamización económica de la Comunitat Valenciana", según defienden desde Red Eléctrica. Buena muestra de esa importancia es que fue incluida por acuerdo del Consejo de Ministros entre las modificaciones del plan estatal de la red de transporte eléctrico 2021-2026.

Otras actuaciones

Otras actuaciones que impulsa la compañía energética son las líneas de conexión de la nueva infraestructura a las redes, la ampliación de la subestación Morvedre 220 kV, que se encuentra junto a Parc Sagunt, o la ampliación de la capacidad de transporte de energía de otras líneas existentes para garantizar la fiabilidad del suministro.