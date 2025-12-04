Sagunt saca a subasta uno de los últimos suelos libres en un polígono

El Ayuntamiento de Sagunt vuelve a probar suerte como agente inmobiliario, al lanzar al mercado una parcela industrial de casi 28.000 metros cuadrados. Situados en el polígono Sepes, los terrenos han sido tasados en algo más de 3,3 millones de euros, por encima de los 119 euros por metro cuadrado, y su venta tiene como principal objetivo cubrir buena parte de las inversiones recogidas en el presupuesto del próximo año, como anunció el alcalde, Darío Moreno, durante la presentación de las cuentas de 2026.

Este solar, que lleva aparejada una zona verde de casi 9.800 metros cuadrados, es donde el gobierno municipal planeó en 2016 construir el nuevo centro de operaciones de la empresa municipal SAG. La historia de esta parcela se remonta más allá, cerca de medio siglo, cuando se aprobó su calificación como zona verde en el plan parcial del polígono. Posteriormente, en 1990, fue cuando la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) cedió su propiedad de forma gratuita al ayuntamiento. Desde entonces, "no se tiene constancia de que se haya hecho uso de dicho espacio como zona verde en ningún momento", según recoge el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Traslado descartado

Después de su utilización en precario como explanada de subastas para maquinaria agrícola, el siguiente paso del Ayuntamiento de Sagunt fue impulsar las modificaciones urbanísticas para que se construyera en una parte de estos terrenos la nueva sede de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG). Cuando la tramitación ya estaba terminada, el gobierno municipal descartó el traslado al determinar que la empresa municipal va a mantener "de forma permanente su ubicación originaria", así que la empezó a utilizar para el tratamiento vegetal de los restos de poda que recolecta la SAG para su secado, triturado y aprovechamiento como compost.

Parcela del polígono Sepes que Sagunt ha sacado al mercado. / Daniel Tortajada

Y ya más recientemente es cuando se optó por poner a la venta esta parcela, no sin antes introducir más cambios urbanísticos, a los que se dio luz verde en octubre del pasado año, junto a otras polémicas herramientas que incrementaron la edificabilidad en varios sectores del Port de Sagunt para desbloquear su desarrollo sin ningún tipo de contraprestación para los intereses públicos.

Informe de tasación

Con la nueva delimitación, geometría y asignación de usos, estos terrenos han quedado divididos en casi 28.000 metros cuadrados edificables, para los que se estima como óptima la construcción de naves industriales, cuyo precio de mercado oscila entre los 450 y los 750 euros por metro cuadrado, y un garaje-taller como uso característico. Así lo recoge al menos al informe de tasación encargado por el ayuntamiento, un documento que contiene algunas afirmaciones llamativas, como el reconocimiento de que su redacción no se ajusta a la normativa de valoración de bienes inmuebles o que "el uso dominante en el entorno es residencial de primera residencia", cuando las viviendas más cercanas están en Baladre a casi un kilómetro.

Otra información que aporta este informe es que las infraestructuras del polígono ofrecen un buen estado de conservación y un nivel alto de urbanización o que se considera suficiente el equipamiento lúdico, deportivo, asistencial, comercial, escolar y religioso, pero que carece de aparcamiento y zonas verdes. Con usos compatibles como el terciario, las oficinas o los recreativos, mientras que el residencial está prohibido, la parcela mínima se sitúa en los 350 metros cuadrados, mientras que la altura máxima es de 40 metros en cuatro plantas.

Cargas pendientes

Esta tasación deja caer que, tras elevar consultas al departamento municipal de Urbanismo, "existen cargas pendientes de abonar que podrían modificar al valor final", aunque solo precisa que la adquisición de la parcela industrial lleva aparejada la compra y desarrollo de los casi 10.000 metros cuadrados colindantes como zona verde, "sin repercusión económica al ayuntamiento, con unos parámetros de calidad que permitan su uso y disfrute públicos".

Eso es al menos lo que recogía el acuerdo de octubre del pasado año, ya que esa referencia desaparece de la propuesta que va al pleno de esta semana para modificar la ficha de esta parcela en el inventario municipal de bienes y derechos para dividirla en dos.

Criterios de valoración

Por lo que respecta a la subasta, que acepta ofertas hasta el 10 de diciembre, el precio otorgará una puntuación máxima de 40 puntos sobre 100, mientras que el resto dependerá de la creación de empleo local (hasta 20 con 30 puestos de trabajo); la innovación tecnológica y el valor añadido del proyecto (hasta 15 puntos con la implantación de un centro investigación y desarrollo o acuerdos bien con universidades bien con empresas tecnológicas); la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética (hasta 15 puntos con determinadas certificaciones ambientales hasta la neutralidad en carbono); así como la calidad del proyecto y la contribución al espacio público (hasta 10 puntos por el tratamiento de fachadas, la integración estética, los materiales sostenibles, la aportación de zonas verdes, el arbolado o la mejora del entorno urbano).