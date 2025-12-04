Desde vehículos a equipos médicos: Subastan desde Sagunt material militar de la UE en Malí

El nombre de Sagunt ha vuelto a asociarse a las subastas profesionales 27 años después de que la multinacional canadiense Richie Bross decidiera trasladarse a Moncofa y dejar esta localidad donde estuvo un lustro buscando nuevos compradores a todo tipo de maquinaria industrial y agrícola.

Ahora, lo ha hecho de la mano del portal especializado Escrapalia (del Grupo Surus) gracias a unas operaciones que ya le han permitido tener a la venta los más diversos productos ubicados en campas situadas en Sagunt: Desde vehículos a contenedores marítimos, otros acondicionados como farmacia o como oficina o laboratorio.

La última y más llamativa es la protagonizada por la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC), que saca a subasta pública un amplio conjunto de activos procedentes de la misión de formación de la Unión Europea en Mali, que se encontraban almacenados en el Acuartelamiento Daoiz y Velarde situado en Paterna y que ahora se ubican en una campa de Sagunt.

Estos activos incluyen vehículos blindados con un precio de salida de 150 euros, equipamiento médico y hospitalario, equipos electrónicos, contenedores logísticos y médicos y otros materiales, todos ellos parte esencial de la infraestructura de apoyo desplegada en territorio africano durante más de una década de misión europea. La operación se enmarca en la estrategia institucional del MPCC de asegurar una desinversión eficiente, segura y alineada con la economía circular, garantizando un proceso transparente, documentado y bajo estrictos criterios normativos en materia sanitaria, tecnológica y de doble uso.

Además de contenedores marítimos y procedentes de hospital de campaña que partirán de pujas desde 400 euros, están a la venta 40 lotes de equipamiento médico (monitores, desfibriladores, aspiradores o camillas) desde 10 hasta 150 euros, y 2 sistemas de Rayos X , un soporte mural y una mesa radiológica a 150 euros.

Participación sencilla

Cualquier persona física o jurídica puede participar de forma sencilla (excepto en aquellos lotes limitados a empresas o entidades autorizadas): registrándose gratuitamente en la web; depositando la fianza correspondiente a cada evento en el que desee participar; solicitando la visita presencial, si desea inspeccionar los activos antes de pujar, y realizando sus pujas online, en un entorno seguro, transparente y abierto.

A eso se suman un total de 59 lotes de equipamiento electrónico (proyectores, TVs, altavoces, equipos de videoconferencia,…) y otros de tipo balístico (78 chalecos y 78 cascos desde 10 euros).

Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC)

La Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) es, desde 2017, el cuartel general militar de la Unión Europea para la conducción de sus misiones militares no ejecutivas, dependiente del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS).

Bajo la autoridad del Alto Representante, la MPCC planifica, dirige y coordina misiones de formación y asesoramiento militar de la UE en terceros países, garantizando su coherencia estratégica y operativa. Su labor incluye el seguimiento de la ejecución en terreno, la gestión de la cadena de mando, la coordinación con el Comité Militar de la UE y la integración con otros instrumentos civiles y diplomáticos de la Unión, contribuyendo así a la estabilidad internacional y a la proyección de la Política Común de Seguridad y Defensa.

La MPCC dirige las misiones militares no ejecutivas de la Unión Europea, centradas en la formación, asesoramiento y fortalecimiento de capacidades de fuerzas armadas de países socios. Actualmente supervisa misiones en Mali, Mozambique y Somalia, desplegadas en regiones donde la UE contribuye a la estabilidad, la seguridad y el desarrollo institucional local. Su labor incluye el diseño operativo de las misiones, la coordinación del personal desplegado, el seguimiento estratégico desde Bruselas y la integración con el resto de instrumentos diplomáticos, civiles y de cooperación del EEAS, garantizando una acción exterior coherente y eficaz de la Unión Europea.