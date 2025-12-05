El abandono de gatos sin esterilizar pone en jaque las colonias felinas de Estivella

El abandono de gatos sin esterilizar está generando problemas en Estivella, que se enfrenta a un aumento de la población felina descontrolada, coyuntura que ha generado quejas vecinales y pone en jaque el trabajo que se está llevando a cabo desde las colonias felinas.

Uno de los mayores focos se encuentra en la zona del Garbí, donde ya se está actuando, pero ahora preocupa la aparición de más felinos en el mismo pueblo, en el casco urbano, tal y como han adelantado a Levante-EMV desde el ayuntamiento. "A pesar de que se desconoce ciertamente cómo han llegado esos felinos a esta zona del Parque de la Sierra Calderona , es lógico pensar que la principal hipótesis es la acción irresponsable por parte de personas que han abandonado esos animales. Desgraciadamente, el abandono es una acción muy incívica que también se ha producido últimamente en el municipio de Estivella, en distintos puntos del casco urbano. El principal responsable de la proliferación de agrupaciones descontroladas de gatos en la calle es siempre el ser humano. Hay personas que tienen gatas domésticas sin esterilizar y abandonan los cachorros felinos en la calle, pensando que así alguien se hará cargo de ellos porque formarán parte de colonias felinas urbanas", denunciaba la concejala de Medio Ambiente, Arantxa Blasco. Por cierto, cabe resaltar que la colonia del Garbí está controlada por voluntariado, que se encarga de su manutención.

Gatos controlados por colonias felinas. / Ayuntamiento de Estivella

Trabajo

Blasco destacaba el trabajo que se está realizando desde el Ayuntamiento de Estivella, con el apoyo profesional de la empresa Connecting Dog, para el control de la población felina, a través de una campaña de esterilización . A esto añadía las acciones en la montaña del Garbí, donde se ha llevado a cabo una "tarea laboriosa de captura de los gatos silvestres y esterilización por profesionales veterinarios durante los meses de septiembre y octubre de 2025". Según la concejala se han esterilizado 29 felinos, tanto machos como hembras, adultos y jóvenes, "con el objetivo que la población felina no aumente por reproducción". También "se ha iniciado la esterilización de una colonia urbana de la zona del Plan de Estivella, que continuará durante el 2026, como también la de la colonia de la zona de Peña-Lisa", añadía.

Ante lo ocurrido, desde el consistorio recuerda que el abandono de gatos y otras acciones incívicas pueden acarrear sanciones económicas importantes, tal como recoge la Ley 2/2023, de 13 de marzo de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal. "Un animal nunca se tiene que abandonar, su cuidado es responsabilidad de la persona propietaria", afirmaba la edila. "Estas personas que abandonan los animales tienen que pensar que lo que hacen es crear molestias al vecindario, propiciar problemas de salud pública y dar una mala vida a estos animales, que se ven forzados a sobrevivir en la calle. Por eso, es imprescindible que no se abandonen más animales y se estabilice el número de ejemplares de las colonias", insistía Blasco.

Molestias al vecindario

Respecto a las molestias que esta población descontrolada de gatos genera, el ayuntamiento daba a conocer que "se ha dado el caso de tener que presentar denuncias al Seprona por envenenamiento intencionado de gatos en la zona urbana denominada la muntanyeta, y también por caza (con intención de muerte) en Beselga, con el vecindario de testigo", aseguraba la misma fuente.

Para poner coto a esta situación, la administración local ha anunciado que está preparando el documento «Plan de Gestión Local de Colonias Felinas» y propone la ampliación de la dotación económica anual para el 2026, que permitirá ejecutar campañas de esterilización en diferentes zonas del término municipal , dado que el control de estos no solo requiere de voluntarios sino también de profesionales cualificados. Precisamente, la concejala, en nombre del ayuntamiento, ha querido agradecer el trabajo del voluntariado que " de manera altruista, constante y silenciosa colabora con las colonias felinas, haciendo todo lo posible para mejorar la situación de los gatos en la calle. Gracias", terminaba animando a los vecinos a colaborar.