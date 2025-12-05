¿Cuándo comienza el pago de tasas en Sagunt'?

Sagunt ha hecho público el calendario de pago para impuestos y tasas 2026. Un "almanaque" fiscal aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que se detallan los plazos y las fechas límite para hacer frente a las obligaciones tributarias y fiscales en periodo voluntario, así como la forma de proceder al pago de las mismas.

El 4 de febrero empezará el plazo para abonar el pago del primer trimestre de la tasa de Conservatorio, que acabará el 6 de abril. Luego, el día 5 empezará el plazo para pagar el primer trimestre de la tasa del Mercado Exterior, y acabará el 7 de abril. El 12 de febrero comenzará el plazo para pagar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), la tasa de Vados y la tasa de Quioscos, y finalizará el 15 de abril.

En abril, el día 1 se abrirá el plazo para abonar los impuestos de bienes inmuebles (IBI) de Urbana y Rústica y Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) y acabará el 30 de junio. Más adelante, el 23 de abril, comenzará el plazo de pago del segundo trimestre de la tasa de Mercado Exterior, el primer semestre de la tasa de Mercado Interior, el primer semestre del Canon de Concesiones Administrativas y el segundo trimestre de la tasa de Conservatorio. Este plazo acabará el 29 de junio.

El 1 de julio se abrirá el plazo para abonar la tasa de Residuos Urbanos, que acabará el 30 de septiembre. Luego, el 20 empezará el plazo para pagar el tercer trimestre de la tasa de Mercado Exterior, que acabará el 30 de septiembre.

En septiembre, el día 14 se abrirá el plazo para pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la tasa de Huertos Urbanos, y acabará el 16 de noviembre. Más tarde, el 25 del mismo mes se abrirá el plazo para efectuar el pago del segundo semestre de la tasa de Mercado Interior y el segundo semestre del Canon de Concesiones Administrativas, que finalizará el 30 de noviembre.

Por último, el 13 de octubre comenzará el plazo para pagar el cuarto trimestre de la tasa de Mercado Exterior, que acabará el 17 de diciembre; y el día 16 se abrirá el plazo para el pago del cuarto trimestre de la tasa de Conservatorio, que finalizará el 18 de diciembre.

El pago

El pago de la deuda tributaria, en caso de no estar domiciliada, puede hacerse en las siguientes entidades bancarias: BBVA, CaixaBank, Ibercaja, Cajamar, Banco Santander, Caixa Popular y Banco Sabadell. Puede ser tanto en las oficinas, como en sus cajeros automáticos o a través de sus respectivas páginas web.