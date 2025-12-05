Así festejará a su patrona Albalat dels Tarongers

Albalat dels Tarongers arrancará este viernes, 5 de diciembre los actos en honor a la Puríssima, patrona de la localidad. Para abrir boca, la conmemoración se iniciará con una noche de orquesta este mismo viernes para dar paso a los festejos taurinos, que permanecerán durante el fin de semana.

Los toros tomarán las calles el sábado a las 17 horas, con tarde de reses y toro y vaca embolada por la noche, un programa que seguirá el domingo a partir de las 13 horas con la entrada de ganado y tarde de astados.

Una antesala al día grande, 8 de diciembre, en el que se oficiará una misa en honor a la patrona a las 12 horas.

Día grande

Uno de los momentos mas esperados y de gran tradición son las calderas, en las que participará casi toda la población y que están previstas para las 14 horas, aunque previamente se disparará un castillo de fuegos artificiales. El día pondrá su broche de oro con la procesión en honor a la Virgen, que suele contar con la participación de decenas de feligreses.