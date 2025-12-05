Así festejará a su patrona Albalat dels Tarongers
Los actos comenzarán hoy y proseguirán hasta su día grande
Albalat dels Tarongers arrancará este viernes, 5 de diciembre los actos en honor a la Puríssima, patrona de la localidad. Para abrir boca, la conmemoración se iniciará con una noche de orquesta este mismo viernes para dar paso a los festejos taurinos, que permanecerán durante el fin de semana.
Los toros tomarán las calles el sábado a las 17 horas, con tarde de reses y toro y vaca embolada por la noche, un programa que seguirá el domingo a partir de las 13 horas con la entrada de ganado y tarde de astados.
Una antesala al día grande, 8 de diciembre, en el que se oficiará una misa en honor a la patrona a las 12 horas.
Día grande
Uno de los momentos mas esperados y de gran tradición son las calderas, en las que participará casi toda la población y que están previstas para las 14 horas, aunque previamente se disparará un castillo de fuegos artificiales. El día pondrá su broche de oro con la procesión en honor a la Virgen, que suele contar con la participación de decenas de feligreses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt
- Las pegas ambientales y económicas hacen peligrar el Pantalán marítimo
- Sagunt se ve obligado a devolver casi 448.000 € de fondos europeos
- La contaminación mantiene bloqueada la apertura del puerto de Sagunto a la ciudadanía
- Las empresas identifican Sagunto como un lugar para invertir y crear empleo
- Por un Camp de Morvedre más sostenible
- Sagunt retira de la circulación una decena de patinetes
- Nuevo hito en la escalada del precio de la vivienda en Sagunt