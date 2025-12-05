Una iluminación navideña en Sagunt que veta a Papá Noel y se estrena hoy
El contrato también debía evitar el uso de elementos que den sensación de frialdad, como los muñecos de nieve
Cerca de 170.000 euros. Este es el gasto comprometido por el Ayuntamiento de Sagunt para sus luces navideñas de este año que esta tarde se encenderán a las 18 horas en la plaza Cronista Chabret con un acto especial.
Después de sacar a licitación durante el pasado verano esta ornamentación de calles, el consistorio escogió a la empresa que ya se ha encargado de instalar un mínimo de 130 arcos, tres figuras 3D, cinco letreros y una estrella flash, además de decorar 67 farolas, las fachadas de dos edificios municipales y 25 palmeras o árboles.
La temática que relacionará la decoración es la festividad navideña, como bolas, regalos, abetos, lazos, guirnaldas, ciervos, campanas o ángeles, aunque las condiciones del contrato han vetado expresamente la presencia de Papá Noel y de elementos que den sensación de frialdad, como muñecos de nieve.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt
- Las pegas ambientales y económicas hacen peligrar el Pantalán marítimo
- Sagunt se ve obligado a devolver casi 448.000 € de fondos europeos
- La contaminación mantiene bloqueada la apertura del puerto de Sagunto a la ciudadanía
- Las empresas identifican Sagunto como un lugar para invertir y crear empleo
- Por un Camp de Morvedre más sostenible
- Sagunt retira de la circulación una decena de patinetes
- Nuevo hito en la escalada del precio de la vivienda en Sagunt