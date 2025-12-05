Una iluminación navideña en Sagunt que veta a Papá Noel y se estrena hoy

Cerca de 170.000 euros. Este es el gasto comprometido por el Ayuntamiento de Sagunt para sus luces navideñas de este año que esta tarde se encenderán a las 18 horas en la plaza Cronista Chabret con un acto especial.

Después de sacar a licitación durante el pasado verano esta ornamentación de calles, el consistorio escogió a la empresa que ya se ha encargado de instalar un mínimo de 130 arcos, tres figuras 3D, cinco letreros y una estrella flash, además de decorar 67 farolas, las fachadas de dos edificios municipales y 25 palmeras o árboles.

Un operario, en plno trabajo. / J.A.Sánchez

La temática que relacionará la decoración es la festividad navideña, como bolas, regalos, abetos, lazos, guirnaldas, ciervos, campanas o ángeles, aunque las condiciones del contrato han vetado expresamente la presencia de Papá Noel y de elementos que den sensación de frialdad, como muñecos de nieve.