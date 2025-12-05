El cuartel de la Guardia Civil en Sagunt se renueva
El ayuntamiento invierte en modernizar espacios, renovar las redes eléctrica y de agua
María Badal
El cuartel de la Guardia Civil, situado en la calle General Prim del Port de Sagunt, ya luce mejorado, tras una actuación realizada por el consistorio.
Esta reforma valorada en más de 35.000 euros ha sido destinada a modernizar y adecuar el edificio a las necesidades operativas del cuerpo.
El alcalde, Darío Moreno, acompañado por el concejal de Contratación, Javier Raro, visitó recientemente las instalaciones. Ambos destacaron “la necesidad” de acometer esta intervención “para garantizar que las y los agentes puedan desarrollar su tarea en las mejores condiciones”.
Mantenimiento y modernización
Moreno explicó que la reforma ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre la Dirección General de la Guardia Civil y la Diputación de València, que ha permitido la concesión de una subvención destinada específicamente a estas mejoras. “Era fundamental intervenir para asegurar el mantenimiento del edificio y modernizar unas estancias que ya se habían quedado obsoletas”, subrayó el primer edil.
Por su parte, el concejal Javier Raro detalló que la actuación ha permitido reorganizar completamente el espacio interior, originariamente concebido como una vivienda. “La distribución anterior, con habitaciones pequeñas y un área de cocina, no era coherente con su uso actual. Ahora se han generado dos despachos, de 19 m² y 31,5 m², además de un baño, configurando espacios apropiados para tareas administrativas”, añadió.
Garantizar la funcionalidad
La intervención ha incluido también la renovación de la instalación de saneamiento, agua potable y la red eléctrica, mejoras que, según Raro, “garantizan la funcionalidad y la seguridad del edificio durante los próximos años”.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Sagunt "reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras públicas y el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en el municipio", según concluyen desde el consistorio.
