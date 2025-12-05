Sagunt impulsará la creación de un organismo de gestión del patrimonio histórico

El Ayuntamiento de Sagunt ha tomado una decisión histórica a propuesta de catorce asociaciones y entidades culturales de la ciudad: Impulsar la creación de un organismo específico y estable que se encargue de la gestión integral del patrimonio histórico-monumental.

Aunque la idea no es nueva en la ciudad y el desaparecido 'Col.lectiu pel Patrimoni' la defendió durante años, ahora ha encontrado un respaldo casi total en la corporación y ya se ha traducido en un primer compromiso municipal.

El objetivo es instar al gobierno autonómico y central a dar un firme paso adelante “demostrar su voluntad política real para poner en marcha este organismo” donde se integrarían las tres administraciones para que cada una contribuya con dotaciones económicas anuales, garantizando una base financiera sólida, pero donde las asociaciones también puedan hacer aportaciones y sean partícipes.

Esto supondría un considerable avance con la situación actual, donde solo hay una comisión técnica integrada por las tres administraciones que, en realidad, no se reúne con la frecuencia deseable desde las entidades culturales de Sagunt, como éstas han venido lamentando durante años.

Unanimidad fallida

El acuerdo municipal para llevar a cabo esta iniciativa se aprobó tras haber sido llevada al pleno por PSOE, PP, Vox, Compromís per Sagunt y EU-Podem. Aunque la idea inicial era que saliera adelante por unanimidad como declaración institucional, esto no fue posible pues Iniciativa Porteña (IP) se abstuvo, a la vista de que el contenido solo aludía al patrimonio del casco histórico, mientras el resto del hemiciclo votaba a favor.

En contra de lo que es habitual, ningún portavoz municipal llegó a intervenir. Fue uno de los representantes de las asociaciones que habían promovido la iniciativa, Enrique Mínguez, el que la leyó desde el público; en un gesto atribuido al intento de no politizar la cuestión.

La moción aprobada hace hincapié en el inmenso legado de la ciudad, con "un patrimonio histórico y monumental de relevancia internacional” que "no solo de un testimonio del pasado, sino de un recurso estratégico para el presente y una garantía de futuro”, afirma el texto, citando monumentos como "el Castillo, el Teatro Romano, la Via del Pòrtic o la Judería, entre otros emblemas" que constituyen “un legado único, fruto del paso de íberos, romanos, visigodos, judíos, musulmanes, cristianos y de las culturas contemporáneas” que han configurado la identidad de la ciudad.

No obstante, se indica que pese a las actuaciones acometidas recientemente, “la realidad del patrimonio saguntino es preocupante”, como se puede percibir por las deficiencias en infraestructuras básicas, la carencia de personal especializado y mediadores culturales, la caducidad de planes directores sin ejecución efectiva o la sensación de abandono.

A todo ello se suma “la fragmentación competencial entre administraciones”, ya que la responsabilidad compartida entre el Ministerio de Cultura, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunt genera “un entramado burocrático que ralentiza decisiones, diluye responsabilidades y cronifica los problemas”.

Por ello, se apuesta por un organismo de gestión que elabore planes de actuación anuales y plurianuales con objetivos medibles, criterios de eficiencia y seguimiento de los resultados; donde se incorporen ingresos propios, como pueden ser las tasas de entrada a los monumentos, el alquiler de espacios, merchandising, patrocinios, etcétera; que el organismo cuente con personal propio, especializado y dedicado a la gestión diaria; que se garantice que cada euro invertido revierta directamente en la conservación y puesta en valor del patrimonio; y que miren experiencias exitosas de ciudades como Cartagena, Almagro, Gandía o Albarracín.

Teatro Romano de Sagunt. / Daniel Tortajada

"Una oportunidad"

Mediante esta proposición, el ayuntamiento refuerza su concepción del patrimonio como “una oportunidad” para la ciudad. Una oportunidad para preservar la identidad cultural del municipio, dinamizar la economía local a través de un turismo cultural sostenible y no estacional, complementar el motor industrial con un recurso cultural que aporte prestigio, cohesión social y orgullo ciudadano, y posicionar a Sagunt como referente en la gestión patrimonial dentro y fuera de España.

Coordinar y simplificar

Con esta iniciativa, se permitirá coordinar y simplificar las competencias de las tres administraciones, disponer de una hoja de ruta clara y consensuada y con objetivos comunes, generar ingresos adicionales que complementen la financiación pública, mejorar la conservación y restauración de los monumentos, potenciar el turismo cultural de calidad y revertir el descontento ciudadano.

“Sagunto no puede seguir de espaldas a su historia”, manifiesta el texto de la moción, que añade que este patrimonio “no merece el abandono ni la resignación, sino una gestión responsable, eficaz y visionaria”. Por último, se asegura que la creación de este organismo interadministrativo “es la vía para garantizar que el patrimonio de Sagunto se conserve, se restaure y se proyecte como un orgullo compartido, motor de cohesión social y atractivo internacional”.