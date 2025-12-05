El Sagunt romano cobra vida con un llamativo vídeo

El creador gráfico saguntino Francisco Agudo ha unido creatividad y su extenso archivo fotográfico sobre los diez años de recreación histórica en Sagunt para dar forma a 'Ferae Ferox', un peculiar vídeo artístico y experimental que nace exclusivamente con fines creativos y divulgativos a través de la Asociación de Sagvntvm Avgvsta. El trabajo, que ha superado las 1.300 visualizaciones en YouTube, combina imágenes reales del Teatro Romano y otros espacios emblemáticos con efectos digitales generados mediante Inteligencia Artificial (IA).

Como explican desde la asociación, el objetivo es divulgar la ciudad, «poner en valor el patrimonio saguntino y el trabajo de quienes participan en mantener viva la memoria de Sagunto».

Durante más de diez años, Agudo ha documentado el trabajo de diversas asociaciones de recreación histórica, cuyos miembros han posado y escenificado personajes romanos en localizaciones auténticas, como el propio Teatro Romano de Sagunt. Todas las vestimentas, composiciones, fondos y personajes que aparecen en 'Ferae Ferox' proceden de fotografías reales realizadas por el autor a unas entidades que siempre se documentan para preparar sus atuendos de manera rigurosa y fidedigna. "La IA empleada interviene únicamente para añadir efectos visuales y elementos animales programados previamente por el propio Francisco, sin alterar la autenticidad del material original", explican.

Entre los escenarios que aparecen en el vídeo destaca el aljibe con agua del foro del Castillo, captado por Agudo en 2002. En este caso, la tecnología únicamente ha servido para dejar volar la imaginación e incorporar cocodrilos virtuales, manteniendo intacta la imagen histórica del emplazamiento.

Según comentan desde la asociación, "'Ferae Ferox' no responde a un argumento cinematográfico previo, sino que se plantea como un ejercicio de imaginación visual, una pieza híbrida entre documentación fotográfica, arte digital y recreación histórica".

Sin objetivo económico

El proyecto, tal y como recalcan, "no está financiado" ni persigue un objetivo económico. "Es una nueva forma de mirar al pasado, donde la tecnología se convierte en herramienta para amplificar la épica, la estética y la atmósfera de la antigua Saguntum", resaltan desde la asociación tras difundir el vídeo en Youtube.

Desde la organización del proyecto se expresa además "un profundo agradecimiento a todos los grupos, recreadores, asociaciones y colaboradores por su dedicación a la cultura histórica y su compromiso con la divulgación del pasado".