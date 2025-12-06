Canet da el pistoletazo de salida a la Navidad

En Canet d’en Berenguer se nota la llegada de la Navidad y ya tiene las primeras luces iluminando la Plaza del Ayuntamiento. La Concejalía de Mercados impulsa las campañas 'Compra al teu poble’ y ‘Decora Canet’. Además, el municipio vive su "tradicional mercadito navideño".

Programación

La Feria de Artesanía y Gastronomía y el ‘mercadito de Navidad’, abrió este viernes en la calle Les Parres y la Plaza de la Iglesia, y se prolongará hasta el próximo lunes 8 hasta las 23:30 h. Además de "unos veinte puestos, habrá actividades infantiles los días viernes y sábado, de 18 a 20:30 h y el domingo, de 11 a 14 h y de 18 a 20:30 h".

También habrá cuentacuentos el sábado y el domingo, a las 11 h y a las 18 horas y visitas a la casa de Papá Noël, "donde se podrán entregar las cartas (viernes y sábado, de 18 a 20:30 h; y domingo, de 11 a 14 h y de 18 a 20:30 h)", según informan desde el consistorio.

Campañas

La iniciativa Decora Canet, ya ha comenzado y el ayuntamiento premiará el balcón privado y el escaparate mejor decorado del municipio. El premio para los ganadores será "una cesta navideña valorada en cien euros. Para los balcones, además, habrá segundo y tercer premio, con cestas valoradas en 50 euros", anuncian. Las inscripciones para participar pueden hacerse de manera online o en la Casa de los Llano. El jurado valorará las propuestas los días 17 y 18 de diciembre.

La otra campaña, Compra al teu poble, en la que colaboran más de 40 comercios locales, "es muy fácil participar", según anuncia Antoni. "Cada vez que un canetero o canetera realiza una compra, recibe un vale que rellena con sus datos. Posteriormente, en la III Gala del Comercio (que se celebrará a finales de enero o principios de febrero), se hará un sorteo y 50 afortunados y afortunadas obtendrán un cheque de 50 euros para gastar en Canet", añade.

Escola de Nadal

El primer edil insisete en recordar que "hasta el 14 de diciembre está abierto el plazo para apuntar a los más pequeños a la Escola de Nadal que se desarrollará del 23 de diciembre al 2 de enero, salvo festivos, de 9 a 14 h (con opción de Escoleta Matinera a partir de las 8 h), destinada a niños y niñas de entre 3 y 11 años". El precio será de 29,40 euros, o 42 euros para no residentes (las tasas de comedor y escoleta matinera no están incluidas). Las inscripciones pueden hacerse en la web del ayuntamiento.

Belén

Según el alcalde, Pere Antoni, “ya se empieza a notar en la calle que se acerca la Navidad. Tenemos el belén prácticamente terminado, del que Ramón Onra podría sentirse orgulloso, y esta semana, además de nuestro tradicional mercadito medieval, ponemos en marcha dos campañas que el año pasado fueron un éxito, y este queremos que lo sean más". Añade que "entre todos, estas Navidades tenemos que hacer de Canet un Canet mejor”.