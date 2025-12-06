El cura de Albalat dels Tarongers niega un concierto en la iglesia para la Puríssima

El actual titular de la parroquia de Albalat dels Tarongers, Vicente Miguel Planells, ha denegado el permiso para la celebración de un concierto en la iglesia con motivo de la celebración de la Puríssima, patrona del municipio.

El acto, que estaba patrocinado por la Conselleria de Cultura dentro de su circuito cultural, consistía en un repertorio de "Canciones de amor, un romance entre el pop, el jazz", el soul y la música clásica". Así lleva por título este concierto, que tiene como protagonista a la solista Sarah Rope. La cantante y compositora interpreta en este recital, junto a otros músicos, una selección de canciones de amor de todos los tiempos, entre las que destacan temas como "Toda una vida", de Antonio Machín; "Piensa en mí", de Luz Casal; "Algo de mí", de Camilo Sesto, "Abrázame", de Julio Iglesias o el famoso tema de "I have nothing" de W. Houston, entre otros.

Cartel de la cantante y su actuación / LEVANTE-EMV

Concierto denegado

Pese a las explicaciones realizadas por el ayuntamiento sobre el contenido de este concierto e incluso poner en conocimiento del párroco el listado de temas, este ha negado la posibilidad de realizarlo en la iglesia, alegando que el contenido de los temas no le parecían propios para interpretarlos en la iglesia y que ese tipo de música no era la más adecuada para llevarla al templo, explicaban fuentes municipales.

La decisión del sacerdote ha provocado que el acto quede anulado con la imposibilidad de poder recuperarlo, tal y como ha podido conocer Levante-EMV. Y es que la iglesia, había sido uno de los lugares escogidos por el Ayuntamiento de Albalat para hacer este recital, dadas las celebraciones de la Puríssima, a las que se las dotaba de contenido cultural, y "porque pensábamos que podía quedar bien bonito con la iglesia repleta de gente", adelantaban a este diario. Además, era una de las pocas alternativas como contenedor cultural para albergar el recital, puesto que el actual auditorio acoge las obras de la aerotermia, tal y como viene contando este periódico.

Programación 8 de diciembre

La propuesta del concierto se hacía al cura dentro de la programación del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Más concretamente, la petición era para después de la procesión de la patrona, prevista para las 18 horas, por lo que el acto se anotaba para las 20 horas. Con este se pondría el broche de oro a las celebraciones, pero no ha podido ser. La negativa del cura no ha sentado bien a responsables del ayuntamiento, desde donde no han querido hacer valoraciones.

Por su parte, el párroco ha declinado pronunciarse al respecto, tras la llamada de Levante-EMV

Este no es el primer desacuerdo con el cura de la localidad. En la pasada legislatura, y en concreto en 2022, el ayuntamiento rompía las relaciones con el titular de la parroquia por sus sermones controvertidos.