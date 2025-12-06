Fertiberia acepta los retos que se avecinan en la fábrica de Sagunt

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

La fábrica de Sagunto de Fertiberia se encuentra recuperándose del complicado año 2025 en el que, en el marco de una reestructuración de compañía, ha sufrido cambios importantes en sus procesos organizativos. En cualquier caso, los productos estrella de la factoría continúan siendo los fertilizantes nitrogenados tanto sólidos como líquidos.

"El reto para los próximos años es poder incorporar a los procesos de la fábrica de Sagunto las nuevas tecnologías desarrolladas por nuestro centro de innovación agronómica", asegura el director de la fábrica en Sagunt, Felipe Saz. En este sentido, hay que destacar que sus innovaciones en el ámbito agronómico no son algo sólo de relevancia nacional, sino mundial.

A destacar, en 2024, Grupo Fertiberia lanzó Nergetic Complete DZ+ Nsafe®, el primer fertilizante del mundo que incorpora un bio-inhibidor microbiano de la nitrificación, capaz de reducir pérdidas de nitrógeno a la vez que preserva la biodiversidad del suelo y aumenta la productividad de los cultivos. A partir de 2026, su tecnología se incorporará a los productos de la fábrica de Sagunt, configurando un nuevo polo industrial de soluciones fertilizantes basadas en biotecnología avanzada.

Una gama completa

La gama Nergetic Complete combina dos tecnologías clave para mejorar la eficiencia del nitrógeno: C-PRO®, tecnología protectora y bioestimulante que protege los nutrientes aplicados y potencia las rutas metabólicas del ciclo del nitrógeno dentro de la planta; y Nsafe®, el primer microorganismo del mercado con capacidad demostrada para ejercer un efecto inhibidor de la nitrificación mediante mecanismos biológicos.

"Desarrollarlo nos ha costado más de seis años de investigación. Nsafe® representa un salto cualitativo respecto a los inhibidores químicos tradicionales. Mientras éstos actúan sobre el nitrógeno amoniacal (NH), Nsafe® interviene directamente sobre el nitrógeno nítrico (NO), asimilándolo en forma de proteína dentro de su estructura celular. Al completar su ciclo de vida, el microorganismo libera ese nitrógeno retenido en forma de nitrógeno orgánico, más estable y menos susceptible a pérdidas por lixiviación o desnitrificación", explica Saz.

Esta capacidad se explica por su actuación a través de la llamada "ruta asimilatoria", una vía metabólica poco explorada en fertilización y únicamente presente en microorganismos que poseen el gen de la nitrato reductasa. Ahí radica la verdadera innovación: un mecanismo natural y altamente eficiente para reducir el exceso de nitrato en el suelo sin alterar los procesos ecológicos del ecosistema edáfico.

Además, al tratarse de un microorganismo inocuo, Nsafe® respeta la biodiversidad del suelo, manteniendo la actividad de bacterias beneficiosas como Azospirillum, Azotobacter o Rhizobium y evitando los efectos disruptivos asociados a algunos inhibidores de síntesis química.

De cara al próximo año

A partir de 2026, la producción desde Sagunt permitirá impulsar su escalado industrial y su posterior internacionalización en los países donde opera Grupo Fertiberia —Francia, Portugal, Países Bajos, Grecia, entre otros—, consolidando una estrategia de futuro basada en biotecnología, sostenibilidad y agricultura regenerativa.

Fertiberia, referentes en el sector

Fundada en 1962, la empresa forma parte del sector químico y se centra en la producción de fertilizantes, amoníaco y otros productos derivados. También se dedican a la producción y venta de productos y soluciones para la nutrición vegetal y de la industria. La compañía cuenta con Feriberia TECH, que representa los fertilizantes más tecnológicos del Grupo Fertiberia y es el resultado de la unión del I+D, industria, marketing y comerciales del grupo para aumentar la proyección de los productos de elevada tecnología en todos los mercados donde operan, con un enfoque especial en la península ibérica.

Las vías tecnológicas de creación de los fertilizantes de Fertiberia TECH pasan por la protección de nutrientes y por el aumento de su potencia; incorporando tecnologías que convierten los nutrientes en más efectivos. Fertiberia TECH posee una red de unidades de producción de alta tecnología con un gran potencial de desarrollo en todos los sectores de los fertilizantes.

Cada línea de producto de Fertiberia TECH fue desarrollada con tecnologías únicas. El departamento de investigación y desarrollo está constituido por un equipo de investigadores altamente cualificados en las áreas de agronomía, química y bioquímica, y este es el punto de partida para el éxito de Fertiberia TECH.

Gracias a sus instalaciones en Sagunt mejoran sus productos en venta y se descubren nuevas materias primas y nuevas formulaciones, se realizan ensayos y estudios con universidades y otros centros de investigación independientes de la península ibérica.