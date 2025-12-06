Impresionante encendido de las luces de Navidad en Sagunt

Un espectáculo realizado en un impresionante escenario en El Terraet de la Glorieta dio ayer el paso al encendido de las luces de Navidad en Sagunt.

Las falleras mayores de 2026, Ana Martínez y Noa Barea, junto con el alcalde, Darío Moreno, y la concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino, pulsaron el botón de encendido de las luces en el ya tradicional acto, que reunió a representantes de varios partidos y esta vez se vio reforzado con el trabajado montaje de un escenario que recordaba al de potentes orquestas.

La música corrió a cargo de un coro de voces blancas del colegio de la Fundación Santo Domingo (FESD) San Vicente Ferrer, una representación de la Sociedad Musical Lira Saguntina y la actuación estelar de la cantante Sandra Polop, que interpretaron villancicos y canciones navideñas.

La cita, organizada por el departamento de Comercio y Mercados del ayuntamiento, contó con representantes de las asociaciones de comerciantes de la ciudad y de la Federación Junta Fallera de Sagunt.