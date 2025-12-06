«La juventud choca con la cruda realidad de no poder estudiar lo que quiere»

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

La formación y el talento fueron dos de las grandes cuestiones sobre las que giraron las intervenciones de Cristina Plumed en el Foro Más que Empresas, organizado en Sagunt por Levante-EMV. La presidenta de la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam) lamentó que «la oferta y la demanda de empleo no están alineadas», una disfunción que achacó a la «insuficiencia de plazas en los centros educativos».

En contra del problema que arrastran otros territorios, la también vicepresidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) apuntó que «nuestra juventud no tiene dificultades de motivación e inspiración, debido a nuestra tradición industrial, pero choca con la cruda realidad de no poder estudiar lo que quiere por falta de oferta académica». Plumed ahondó en este tema al señalar que «como ciudad de primer nivel, tenemos que luchar por tener plazas suficientes en especialidades como la robótica, la electromecánica o el mantenimiento industrial». La empresaria puso el foco especialmente en la logística, campo donde «la demanda va a crecer exponencialmente con los dos centros logísticos de Tempe en Parc Sagunt».

La presidenta de Asecam se refirió también al reto de la vivienda que afronta una ciudad que crece de media en unos 1.000 habitantes al año y que ya requiere del apoyo del resto de la comarca o Puçol. La movilidad fue otro de los campos de mejora a los que se refirió, con la invitación de utilizar la aplicación para compartir vehículo, antes de que se agraven los problemas de tráfico para acceder a los grandes centros de trabajo.

Plumed, siempre reivindicativa, reclamó una solución ágil a la conexión entre los puertos de València y Sagunt, ya que considera este último «como el gran proyecto estratégico del que no se habla lo suficiente». Tampoco faltaron sus referencias al corredor Cantábrico-Mediterráneo como «prioritario y clave» para consolidar el crecimiento del Camp de Morvedre.

Desde un punto de vista más estrictamente empresarial, la presidenta de la patronal señaló entre los retos «la innovación y la sostenibilidad» para afianzar el posicionamiento comarcal en los sectores industrial y logístico. Además de poner entre sus asignaturas pendientes un reimpulso al valle de hidrógeno verde, Plumed dio otra de las claves de presente y futuro en la simbiosis industrial, que ya cuenta con pequeños casos de éxito en la comarca.