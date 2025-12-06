El Centro de Educación Ambiental, un laboratorio vivo para la conservación

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

El trabajo por un mundo más sostenible es uno de los objetivos del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) con sede en Sagunt, un lugar referente en la formación ordinaria de profesionales y ciudadanía en todo tipo de cuestiones que abarcan desde los residuos a la movilidad o el cambio climático.

Este lugar dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio es responsable además del uso público del marjal dels Moros y tiene en marcha colaboraciones con varias empresas adheridas a la pre-venta de créditos de carbono del proyecto de reducción de emisiones de CO2 en el humedal. Esta última iniciativa se enmarca en un proyecto europeo, coordinado por la Fundación Global Nature. Pero también mantiene en marcha diferentes acciones con otras entidades, como expuso en el foro Más que Empresas Jorge Mateos, técnico del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana. "El CEACV ofrece un punto de encuentro para plantear retos y soluciones. Esto es un laboratorio con un montón de proyectos. Todo ha venido de forma acelerada", admitía.

El técnico también se refirió al momento de expansión económica de la comarca, que "no se veía desde hace un siglo", aunque lamentó que ese crecimiento "nos ha desbordado, porque la planificación no ha estado a la altura" y se ha cobrado un "sacrificio" de territorio que es "valioso y limitado". Por ello, hizo un llamamiento a "acelerar en la planificación".

Espacios naturales

También remarcó la "potencia" de los espacios naturales del Camp de Morvedre y el "abandono" de muchos de ellos por "falta de dinero". Pero sí dejó claro el mensaje de que la responsabilidad social de las empresas puede cristalizarse en acciones que mejoren estos parajes: Desde la sierra Calderona, al río, los marjales o la playa. "La RSC es la gran oportunidad de las empresas para aportar el territorio un beneficio directo más allá de su actividad económica y el empleo. Los espacios naturales de la comarca son muy potentes y hay mucho campo donde avanzar", dijo.

Además, destacó que el Centre puede actuar como "catalizador" de proyectos de este tipo tanto en el marjal dels Moros como de propiciar contactos para hacerlos posibles en otros parajes de la comarca.