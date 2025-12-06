Laura Gascón: "Sin agua no tenemos industrias ni vida"

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

Laura Gascón, gerente de la zona Valencia Sur de Veolia, estuvo presente el pasado martes 2 de diciembre en el Foro Más Que Empresas de la comarca de Morvedre, organizado por Levante-EMV, en una de sus mesas redondas, moderadas por la periodista Mónica Arribas.

La gerente empezó su intervención dando las gracias a Levante-EMV por crear foros como este ya que en ellos "se trata la realidad empresarial des de donde se ha implantado". En Veolia, perteneciente al grupo Veolia, gestionan los servicios del ciclo central del agua alrededor de la Comunitat Valenciana, en ochenta municipios y abasteciendo a aproximadamente a dos millones de personas. Es por eso que "tienen una responsabilidad importante en un servicio tan básico y tan esencial como es el agua, que es necesaria para el desarrollo de la vida y de la industria".

De izquierda a derecha: Mónica Arribas, Jorge Mateos y Laura Gascón y Miguel Montagut / Daniel Tortajada

Para Veolia el objetivo prioritario es "la excelencia". Llevan más de 50 años prestando sus servicios y su objetivo es "ofrecer estos servicios aprovechando al máximo un recurso tan escaso y tan preciado". ¿Cómo se puede alcanzar ese objetivo de excelencia o de máxima eficiencia? "Tenemos muchas herramientas per, por los tiempos que corren, podríamos destacar la digitalización", destacó Gascón.

La importancia del agua

"Se ha hablado mucho del crecimiento de las empresas, de las infrestructuras... creo que en el ámbito que nos compete a nosotros este crecimiento tiene que venir acompañado de una buena planificación hídrica. Sin agua no tenemos industrias, no tenemos desarrollo urbano, no tenemos vida".

Gascón explicó que en la comarca en la que se encontraban, Morvedre, es una comarca en la que se utiliza básicamente el agua desalada. "Los últimos meses y el último año estamos muy centrados en proteger a las ciudades ante episodios extremos de agua, como no puede ser de otra manera, pero no tenemos que perder de vista el aspecto de las sequías".

La digitalización, una nueva era

"Creo que ahí es donde como empresa gestora del agua tenemos un papel que desempeñar muy importante, tratando de acompañar a las administraciones en ese trayecto que es diseñar esos planes estratégicos para combatir el cambio climático, para preprarase y, por eso, hablaba de eficiencia". La gerente de Veolia afirmó que entre las herramientas primordiales que tienen para trabajar y alcanzar esa eficiencia que mencionaba tienen la digitalización.

Público asistente a la mesa redonda en la que Laura Gascón participaba / Daniel Tortajada

"Nosotros llevamos muchos años digitalizando los servicios, no es algo nuevo para nosotros". En 2017, la empresa inauguró su primer centro de innovación enfocado en el agua, primero también de toda España. Lo inauguraron en Benidorm y desde entonces han abierto once más y tienen tres en construcción a lo largo del territorio español. El último que abrieron fue en La Marina de València en el año 2023.

En estos centros trabajan en tres ejes: el primero es realizar su actividad diaria, gestionar todos sus recursos, planificar las tareas... en los centros de innovación reciben cientos de datos diariamente y, desde allí, pueden atender sus servicios y trabajar con la máxima eficacia posible. Además, también tienen prioridades para establecer, por ejemplo, "las rutas más óptimas para ir a atender todas las necesidades del servicio", minimizando los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.