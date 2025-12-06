Paz Carceller reivindica simplicidad administrativa y talento para Parc Sagunt

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

La diputada del Área de Administración General y delegada de Asesoramiento y Asistencia Jurídica a los Municipios y Defensa en Juicio de la Diputación de Valencia, y alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, defendió la necesidad de reforzar la cooperación institucional para afrontar los grandes retos derivados de la reindustrialización de Parc Sagunt en el Foro Más que Empresas Camp de Morvedre.

Carceller arrancó su intervención con un guiño a la agenda institucional. «Me encantaría quedarme toda la jornada, pero la agenda a veces no nos lo permite», comentó ante los asistentes. Aclaró también el doble papel con el que acudía al encuentro: «Aquí vengo en calidad de diputada, no de alcaldesa, pero realmente soy alcaldesa de uno de los municipios más afectados por la reindustrialización de Parc Sagunt 1 y, ahora, Parc Sagunt 2».

La diputada agradeció a Levante-EMV, Prensa Ibérica y a los organizadores del encuentro su apuesta por generar espacios de reflexión. «Estas jornadas nos permiten poner sobre la mesa los retos de futuro», señaló, agradeciendo también la labor de la directora de ASECAM, Cristina Plumed.

Carceller subrayó que su papel como administración pasa por reforzar la «colaboración entre administraciones», especialmente entre los ayuntamientos y la Generalitat, «las partes más implicadas». También destacó el proceso abierto de comarcalización impulsado desde la Diputación, orientado a «dar vida a las comarcas».

La misma área de influencia

La alcaldesa reconoció su «tesitura rara»: es diputada por el partido judicial de Sagunt, pero pertenece a la comarca de l’Horta Nord. Aun así, restó importancia a estas divisiones. «La diferenciación entre comarcas es un tema menor, porque todos pertenecemos al área de influencia de Parc Sagunt, y esto nos favorece y nos beneficia», afirmó.

Carceller expuso los principales desafíos que afrontará el territorio en los próximos años. «Tenemos retos por delante y no hace falta que lea el discurso», apuntó, antes de enumerar los más urgentes. El primero: la movilidad.

Consideró «clave» la puesta en marcha de la conexión directa entre el Puerto de Sagunto y el Puerto de València, una infraestructura que «va a afectar a todos los municipios del área de influencia». En su caso, admitió preocupación como alcaldesa por cómo impactará en Puçol, «el pueblo que linda exactamente con Parc Sagunt 2».

Menos trámites

El segundo reto, dijo, es la cohesión social. «Es muy bonito eso de ‘crecemos, crecemos’, pero hay que ver hacia dónde vamos», advirtió. En este punto, relacionó el desarrollo industrial con el acceso a la vivienda, un problema que definió como «complicado» y marcado por un «impás» que requiere acelerar trámites y reducir cargas. «Un reto de las administraciones es la simplificación administrativa, tanto para empresas como para constructores y promotores», subrayó. A ello añadió la necesidad de una «bajada de impuestos importante» para favorecer la promoción empresarial y residencial.

Carceller insistió en que «no hay crecimiento si no somos capaces de atraer talento». Y el talento, recalcó, solo llega si existe un entorno adecuado: «Seguridad jurídica, vivienda, colegios y trabajo de calidad». También apeló a reforzar la formación profesional. «Tenemos que explicar a los jóvenes que no toda salida es universitaria; necesitamos profesionales de FP para acceder a buenos puestos de trabajo». Para cerrar, resumió su mensaje en tres ejes: «Seguridad jurídica, simplificación administrativa y atracción de talento». Porque, concluyó, «sin capital humano no hay empresa que funcione». n