La planta de Sagunt de ArcelorMittal culmina la segunda fase del proyecto de vertido

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

La planta industrial de ArcelorMittal en Sagunt ha puesto en marcha, desde el pasado mes de julio, la segunda y definitiva fase del proyecto destinado al vertido de agua depurada al mar, un avance que permite cumplir sobradamente con las crecientes exigencias ambientales fijadas por la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Los nuevos límites, especialmente estrictos en la reducción de metales como el zinc y el níquel —procedentes principalmente de los procesos de galvanizado y electrocincado—, no pudieron alcanzarse de forma estable durante la primera etapa del proyecto.

Con esta segunda fase, la instalación se adapta anticipadamente a los futuros estándares europeos de tratamiento de vertidos previstos para 2026. Desde la planta destacan que las nuevas infraestructuras convierten su sistema de depuración en "uno de los más modernos y potentes, no solo a nivel nacional, sino también europeo".

El proyecto se ha desarrollado en dos ejes fundamentales: por un lado, la incorporación de una capacidad adicional de almacenamiento para las aguas residuales ácidas generadas en Electrocincado, lo que permite regular su tratamiento; y por otro, la actualización integral del sistema de control de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), necesaria para gestionar los nuevos equipos instalados.

Durante la fase inicial ya se había detectado que las aguas residuales ácidas eran la principal fuente de metales en el vertido final, lo que dificultaba la consecución estable de los límites impuestos. La nueva etapa, denominada Metales II, garantiza la estabilización del proceso y la plena adecuación a la normativa.

En total, la planta ha apostado sin ambages con inversiones muy cuantiosas en los últimos cinco años para modernizar su EDAR. El resultado es una de las instalaciones de tratamiento de vertidos más avanzadas de España y Europa, preparada para afrontar los desafíos ambientales de los próximos años.

Trabajadores de ArcelorMittal en la planta de Sagunt / ArcelorMittal

Electrificación en la planta

El Estatuto de los consumidores electrointensivos empujó a poner en marcha el Sistema de Gestión de la Energía, con vistas a lograr la certificación ISO 50001, en 2022, que, por cierto, acababa de ser renovada. A partir de este punto, la Norma ha seguido condicionando la ruta que debe seguir la planta en su propósito de alcanzar la mejora continua en la eficiencia energética: nace el Plan Multianual para 2023-2025. Sin embargo, no hay que pasar por alto la visión proactiva de la planta, que ya en 2018 comenzó a ejecutar un ambicioso proyecto de iluminación para la sustitución de lámparas de vapor de sodio y pantallas fluorescentes por unidades con tecnología LED. Gracias a esta iniciativa se consiguió reducir el consumo energético derivado de la iluminación en naves y viales hasta un 70 %.

La planta se mueve ya de manera electrificada gracias a su flota de 19 vehículos completamente eléctricos, nueve unidades para uso interno de los departamentos y con baja capacidad de carga, y diez furgonetas y turismos para completar una flota que permitirá un ahorro económico muy considerable por gasto en combustible, sin olvidar el factor medioambiental, ya que se evitará emitir hasta 10 toneladas de CO2 anuales.Por otra parte, la planta dispone de 12 puntos de recarga eléctrica para el uso privado de los trabajadores.

El Comité de Relaciones como diálogo

El Comité de Relaciones con la Comunidad (CRC) de ArcelorMittal Sagunto se ha convertido en una pieza central del modelo de relación entre la compañía y su entorno que lleva funcionando desde 2018 como un canal estable para escuchar y responder a las demandas de vecinos, asociaciones, centros educativos, entidades sociales y administraciones locales. El comité cuenta con una composición amplia y diversa: representantes del Consejo Escolar Municipal, asociaciones vecinales, institutos de la zona, organizaciones sociales —incluido el centro de alimentos solidario— y personal directivo de la empresa.

Por otro lado, ArcelorMittal Sagunt refuerza su compromiso con la comunidad local a través del Plan de Inversiones en la Comunidad, un programa de responsabilidad social que financia proyectos promovidos por asociaciones, centros educativos, ONGs y otros colectivos del municipio. La iniciativa busca mejorar la educación, la inclusión social, el bienestar, la cultura y la sostenibilidad ambiental, contribuyendo así al desarrollo integral de la zona.

El programa, vigente en Sagunt desde hace siete años, se enmarca en la estrategia de ArcelorMittal España y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030. Cada año, la empresa abre un período para que los colectivos locales presenten sus proyectos, los cuales son evaluados según criterios de impacto social, sostenibilidad y viabilidad.