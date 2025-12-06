Sagunt insta a estudiar que la fotovoltaica para la gigafactoría se instale en el puerto

La presión de la Plataforma pel Territori del Camp de Morvedre ha llevado al Ayuntamiento de Sagunt a adoptar un acuerdo que, de prosperar, supondría revisar los planes iniciales de PowerCo, la empresa que promueve la gigafactoría de Volkswagen. En concreto, el pleno ha aprobado instar a la Generalitat Valenciana a estudiar que las plantas fotovoltaicas que alimentarán esa fábrica se ubiquen en terrenos del puerto comercial, pertenecientes a la Autoridad Portuaria de València (APV); es decir, la última opción que ha defendido la plataforma para intentar evitar que estas instalaciones se hagan en una zona llena de campos de naranjos, en su mayoría en producción, y de gran valor agrológico.

El consistorio también solicitará a la Generalitat Valenciana, la APV y el Ministerio de Fomento "la coordinación necesaria para hacer posible este estudio" de una ubicación alternativa que, como ya informó Levante-EMV, añade a esos terrenos otros situados en un suelo industrial próximo también al lugar donde se está levantando la megaplanta.

El acuerdo se adoptó tras una enmienda del PSPV-PSOE a una moción de Compromís que incluía un texto elaborado por este último grupo junto a integrantes de la Plataforma, como expresó en la sesión su portavoz, Maria Josep Picó. Esto último hizo que Picó rechazara respaldar esas modificaciones propuestas por los socialistas pero, al final, los votos mayoritarios de este último grupo y los de Iniciativa Porteña (IP) permitieron sacar adelante la redacción defendida desde el atril por el alcalde, Darío Moreno, pese a la negativa de PP, Vox, los nacionalistas y EU-Unides Podem. Con este cambio, el texto finalmente se aprobó con los votos del PSPV-PSOE, IP, Compromís y EU, mientras PP y Vox se pronunciaban en contra.

Concejales de Sagunt, en una votación durante el pleno. / Ayuntamiento de Sagunt

"Impacto nulo"

Esa alternativa ahora apoyada por el pleno, según la Plataforma, "permitiría situar la infraestructura fotovoltaica en suelo industrial y portuario ya transformado" y supondría "un impacto ambiental prácticamente nulo y con un coste y una tramitación significativamente inferiores a los del proyecto planteado" que afecta a numerosos campos de la partida de Montíber, situada al norte del río Palància.

Urgen a una reunión

Tras el acuerdo plenario, la Plataforma pel Territori envió ayer una carta al alcalde para solicitar que convoque "con carácter urgente", una reunión institucional de trabajo con la participación de la Autoridad Portuaria de València, los servicios técnicos municipales y portuarios más todos los grupos con representación en el consistorio. "El objetivo es compartir información de manera rigurosa y transparente, analizar conjuntamente las opciones disponibles y avanzar hacia una posición municipal cohesionada respecto a una decisión que determinará el modelo territorial, industrial y energético de Sagunto en los próximos años", añaden desde esta coordinadora que agrupa a distintas entidades de la comarca.

La Plataforma remarca que la colaboración institucional "es imprescindible para garantizar una transición energética justa, racional y respetuosa con el territorio, y confía en que el ayuntamiento ejercerá el liderazgo que le corresponde en esta cuestión".