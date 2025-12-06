Toni Iborra: "PowerCo marca un antes y un después en la atracción de talento"

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

La intervención del concejal de Industria, Nuevas Tecnologías, Hacienda y Universidad, Ciencia e Innovación de Sagunt, Toni Iborra (PSPV), en la sesión del Camp de Morvedre del Foro Más que Empresas hizo un completo recorrido sobre la situación de la comarca y las preocupaciones que lleva aparejadas "nuestra transformación económica. Vivimos un momento de expansión sin precedentes en décadas, que nos plantea muchos retos para los que tenemos que estar a la altura", según destacó el edil.

Además de las inversiones que se han acelerado en los últimos años, con la instalación o la ampliación en Sagunt de Volkswagen, Aldi, Romar Global Care, IberSteel, Dacsa, Tempe, Jareño o Mercadona, según enumeró, Iborra puso en valor la tradición económica de una ciudad que "tiene un tejido empresarial diverso con más de 5.000 firmas y una base industrial y logística muy sólida". La "rica cadena de valor", con la presencia de sectores como "la química, la energía, la automoción, los servicios avanzados y, por supuesto, la siderurgia", también contribuyen a hacer de la comarca un "polo estratégico del Mediterráneo", condición que "no es casual", según destacó.

Toni Iborra, en la presentación del Foro Más Que Empresas / Daniel Tortajada

A la hora de explicar los motivos de este posicionamiento, el edil de Industria apuntó como las principales fortalezas "las 13 áreas industriales de la comarca, así como el puerto comercial", que, "integrado en la Autoridad Portuaria de Valencia, forma uno de los sistemas más dinámicos del Mediterráneo occidental". Este ecosistema "nos permite registrar los datos de paro más bajos en los últimos 17 años, pese a que el municipio ha crecido en más de 7.000 habitantes durante este tiempo". Una estrategia "clara y meditada" o el "cambio de paradigma en el modelo económico" impulsado desde 2019 han permitido "posicionar a Sagunto en el mapa, tanto dentro como fuera de la Comunitat Valenciana", según Toni Iborra. El socialista también apuntó que la evolución "ya muestra claras señales de éxito", al "recuperar el optimismo y proyectarlo hacia el exterior".

En este camino, además de otros hitos, el principal punto de inflexión fue el anuncio de Volkswagen de construir una gigafactoría para la fabricación de celdas de baterías destinadas a los coches eléctricos. Sobre una superficie de casi 1,3 millones de metros cuadrados en Parc Sagunt II y con una inversión de 3.000 millones de euros, esta irrupción, según destacó Iborra, "marca un antes y un después en la especialización industrial y en la capacidad de atraer talento".

Asistencia a la mesa redonda donde estaba Toni Iborra / Daniel Tortajada

Esta "buena dinámica" se hace evidente en que "las empresas identifican Sagunto como un lugar para invertir y crear empleo", apuntó el edil. Cada vez son más las firmas que llegan al Camp de Morvedre, pero eso no basta, ya que se hace necesario que ese crecimiento "tenga un retorno real para ciudad y un impacto positivo para las personas con puestos de trabajo estables y de calidad", añadió. En este campo, el ayuntamiento ha estrechado su colaboración con la iniciativa privada, a través de convenios de inserción laboral con prioridad para los empadronados en Sagunt, acuerdos de responsabilidad social corporativa, formación especializada de la mano de la UV y "apoyo firme" al emprendimiento, con el acompañamiento a 25 nuevas empresas.

Pero, además de las ventajas de esta expansión, el concejal de Industria no esquivó los retos que lleva aparejada. Iborra señaló entre "las preocupaciones más claras" el cumplimiento de los objetivos climáticos fijados por el propio ayuntamiento; el "suministro energético competitivo, estable y cada vez más renovable", capítulo en el que se refirió explícitamente al hidrógeno verde y algunos proyectos ya en marcha; la movilidad, la vivienda y los servicios públicos; la formación de personal cualificado para la ocupación de empleos de calidad; así como la economía circular y la simbiosis industrial, que "resuelvan el reto de producir mejor, con menos residuos, más reutilización de materiales y más intercambio de recursos" entre los agentes económicos.

Hoja de ruta climática y social

A partir de estas premisas, "nuestra prioridad es que el crecimiento industrial no nos desvíe de la hoja de ruta climática y social, sino que la acelere, haciendo del Camp de Morvedre un referente en economía verde y empleo de calidad", según resumió el concejal de Hacienda de Sagunt.

Las infraestructuras fue el último capítulo de su serie de intervenciones en el Foro Más que Empresas, organizado por Levante-EMV en colaboración con la Vicepresidencia Primera del área de Comarcalización de la Diputación de Valencia, Caixa Popular, Hidraqua, la Confederación Empresarial Valenciana, la Mancomunitat de les Valls, el Ayuntamiento de Sagunt, Fertiberia, la Mancomunitat de la Baronia, Asecam, ArcelorMittal y Holcim.

Mesa redonda de Toni Iborra junto a Cristina Plumed y José María Gómez, moderada por Mónica Arribas / Daniel Tortajada

"Estamos en un momento clave en esta materia -reconoció Iborra- con varios proyectos de mejora en marcha que reforzarán la competitividad de nuestras empresas y la movilidad de la ciudadanía. Sin embargo, todavía tenemos reivindicaciones pendientes, porque el crecimiento industrial va muy por delante del ritmo de las infraestructuras". Entre estas reclamaciones destacó el desdoblamiento del vial que separa las dos fases de Parc Sagunt; la necesidad de acelerar los avances en los corredores Mediterráneo y Cantábrico-Mediterráneo; los enlaces entre la V-23, la A-23 y la A-7, que señaló como "prioridad absoluta"; la "conexión eficiente" entre los puertos de Sagunt y València y la nueva plataforma de AVE entre València y Castelló, que permita "liberar capacidad ferroviaria para mercancías y Cercanías".