Un robo en un comercio de Sagunt aviva el malestar en una avenida

Un robo registrado esta semana en un establecimiento de la avenida País Valencià ha llevado a varios comerciantes a pedir más iluminación, mayor vigilancia policial y la instalación de cámaras que aumenten la sensación de seguridad en esta vía donde se ubica la estación de tren.

El robo se produjo sobre las 14 horas en una cristalería. Aprovechando una breve ausencia de la trabajadora, alguien entró en el local y se llevó su bolso, además de un monedero que tenía junto a su mesa. «¡Fue todo muy rápido y la verdad es que yo llevaba mi vida entera en ese bolso. Documentación mía, de mis hijos, tarjeta sanitaria, gafas de vista, de sol, dinero... La verdad es que te sientes desamparada y, más, cuando piensas que te estarían controlando para entrar», explica Nieves, la afectada a Levante-EMV.

Su único consuelo es que la sustracción se produjo mientras ella llevaba su teléfono móvil encima y eso redujo las consecuencias . «Yo en realidad me di cuenta del robo cuando empezaron a llegarme mensajes pidiéndome que autorizara compras por internet con mi tarjeta que yo no había hecho. En el momento en que entraron, no me enteré», confiesa.

Lugar del robo. / María Badal

Este robo a plena luz del día ha aumentado el malestar de los comerciantes de la zona y tanto Nieves como la responsable de otro local cercano, Arreglos y Transformaciones Lyly, demandan la instalación de cámaras de seguridad en la calle que disuadan a los ladrones.

"Desprotegidos"

«En 18 años que tiene el establecimiento, no habíamos tenido problemas hasta estos últimos dos, donde la zona ya ha sufrido robos en varios locales», explica la responsable de Arreglos y Transformaciones Lyly, quien denuncia que se encuentran «desprotegidos».

A esto último ha contribuido el haber pasado momentos de no tener luz en la calle cuando se hacía de noche más allá de sus propios escaparates «siendo esta una avenida principal», argumenta. Al igual que Nieves, ambas piden que se intensifiquen las medidas de seguridad para lograr la protección en el barrio y aseguran estar «desesperadas».

«Sabemos que cuando abra próximamente aquí un supermercado, vendrán todos a hacerse la foto y que, gracias a ese establecimiento, igual esto mejora. Pero necesitamos soluciones ya», insiste Nieves.