Arranca el año María Moliner en Sagunt

La Casa de la Cultura del Port de Sagunt acogió el pasado viernes el primer acto del denominado 'Año María Moliner ' en la ciudad: La inauguración de una completa exposición con la que el consistorio rinde homenaje a esta filóloga por el 125 aniversario de su nacimiento y por la vinculación que tuvo con Sagunt, ciudad en la que se casó hace cien años y en la que se dedicó a la enseñanza junto a su hermano Enrique, trabajador de la emergente compañía siderúrgica.

En el acto participaron el alcalde, Darío Moreno, la concejala de Cultura, Ana María Quesada, la directora del IES María Moliner, Montserrat Belmonte y el estudioso local Buenaventura Navarro.

El numeroso público asistente disfrutó de 28 paneles que recogen la biografía de Moliner así como su relación con Sagunt y los principales hitos de su prolífica carrera, entre los que están la organización bibliotecaria en los convulsos años 30 y, sobre todo, la creación del Diccionario de Uso del Español, una obra que supuso un hito en la lexicografía del castellano.

Para la realización de esta muestra, el ayuntamiento ha contado con la colaboración de la biógrafa de Moliner, Inmaculada de la Fuente, así como otros organismos de toda España: la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM), Biblioteca Nacional de España, Instituto Cervantes, la Biblioteca de Ciencias de la Universitat de València, así como el Archivo Municipal y Bibliotecas de Sagunt. A todo eso se ha sumado la documentación de Buenaventura Navarro procedente de sus estudios sobre esta filóloga que marcó un antes y un después a la hora del reconocimiento del papel de la mujer en la investigación y en el campo de la docencia, pues aunque fue rechazada por la Real Academia Española de la Lengua, fue la primera mujer en ser profesora en la Universidad de Murcia.

El estudioso Buenaventura Navarro, en su intervención. / Levante-EMV

Moliner vivió cuatro años en el Port desde que se casó hace cien años con Fernando Ramón y Ferrando hasta que en 1929, el matrimonio se trasladó a Valencia junto a sus dos hijos.

Dos interesantes charlas

El programa incluye dos interesantes charlas. Una llegará este miércoles, día 10, a las 18.30 horas, con la conferencia “Redescubriendo a María Moliner" impartida por Buenaventura Navarro, historiador local, en el Salón de actos del Centro Cívico (Antiguo Sanatorio).

El acto de clausura se producirá el día 27 de enero en el salón de actos del Centro Cívico a las 18.30 horas y estará a cargo de su biógrafa, Inmaculada de la Fuente.

Reconocimiento

Con esta iniciativa, Sagunt se suma a los homenajes que en los últimos años han reivindicado la figura de María Moliner, destacando su compromiso con la cultura en tiempos difíciles y su firme defensa de un idioma claro, accesible y vivo.