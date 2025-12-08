Descubren una nueva estancia en el Castillo del siglo XII de Albalat dels Tarongers

La última campaña arqueológica realizada en el Castillo de Albalat dels Tarongers ha sacado a la luz una nueva estancia rectangular en la zona norte de la fortaleza que se alza como una de las principales, ya que entre otros hallazgos contaba con un acceso directo desde uno de los muros. Sin embargo, lo más llamativo de este nuevo espacio, es su pavimento, que según el arqueólogo director de la campaña, José Martínez, es original de su época medieval.

Precisamente, las características de este suelo, que tiene aspecto de mortero pulido o refinado, por la falta de imperfecciones y su alisado, pone sobre la pista a los técnicos, quienes sostienen que podría tratarse o bien de un dormitorio o de una especie de salón-comedor, "incógnitas que son muy complicadas de resolver dada la ausencia de información que existe respecto a este bien patrimonial".

Una de las estancias encontradas. / Daniel Tortajada

A este hallazgo, se suma más piezas cerámicas encontradas en una nueva estancia que se conocía en anteriores campañas y que todo apunta a que podría ser la zona de almacén. Lo curioso es que los restos de estas tinajas halladas vuelve a estar selladas con la estrella de David, como muchas de las anteriores, un hecho que refuerza la teoría de los arqueólogos y es que esta fortalece fue ocupada por varias civilizaciones, entre ellas la islámica, la judía y la cristiana, lo que sitúa el rige del castillo entre los siglos XII y XIII.

Algunos de los hallazgos cerámicos / Daniel Tortajada

Campañas arqueológicas

Los trabajos arqueológicos del Castell del Piló responden a tres fases. En la primera se descubrió la estancia principal, de la que no se descarta que pudiera ser una torre, aunque para tal aseveración , los técnicos aseguran que hay que seguir estudiando sobre el terreno. La II fase reveló la existencia del almacén y ahora la tercera, la más al norte, la de una nueva estancia habitacional. Trabajos que han sido financiados por Presidencia y la conselleria de Cultura, cuyo presupuesto asciende a algo más de 50.000 euros.

"Del castillo todavía queda mucho por descubrir, mas del 50% se ha quedado sin excavar", lamentaba Martínez. Por eso, desde el ayuntamiento ya han solicitado una cuarta campaña para seguir excavando, sin embargo, tal y como ha podido conocer Levante-EMV, desde Cultura mantienen que no es posible sin consolidar antes los muros, por lo que entre ambas administraciones ya se está trabajando para iniciar posibles acciones de restauración de los lienzos y las estructuras, con el objetivo de poder seguir con las campañas arqueológicas.

El arqueólogo enseña el castillo / Daniel Tortajada

Guerra Civil

Por otro lado, poco se ha indagado sobre el papel que tuvo esta fortalece durante la Guerra Civil Española. Los arqueólogos sostienen que uno de los agujeros del piló fue realizado con la finalidad de vigilar la Vía Menera. De hecho, todo apunta a que este BIC tuvo un papel bastante activo durante esta contienda. A este respecto, cabe destacar el hallazgo de una navaja, de aquella época, que demuestra que actividad hubo en la zona. El arma ha sido depositada en el Museo de Prehistoria de València, junto al resto de piezas cerámicas encontradas durante las tres excavaciones llevadas a cabo.